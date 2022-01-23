القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم مجاناً بدون تشفير في دور 16 بكأس الأمم الإفريقية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم مجاناً بدون تشفير في إطار دور 16 من كأس الأمم الإفريقية واحد من أهم الأمور التي تشغل بال محبي ومتابعة كرة القدم الإفريقية في كل مكان، حيث سيلتقي المنتخب التونسي اليوم بنظيره النيجيري في مباراة لا تقبل القسمة، وسيكون هناك فريق يكمل المشوار، وأخر سيودع البطولة، وبأمل نسور قرطاج في تخطي عقبة نيجيريا اليوم، ومصالحة الجماهير التونسية بعد المستوي الذي ظهر به الفريق خلال دور المجموعات، والذي أغضب الكثير من عشاق ومحبي المنتخب التونسي، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس الأمم الإفريقية وموعد اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا مجاناً

يعد المنتخب التونسي من الفرق المرشحة لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لهذا العام رغم الظهور الغير موفق للفريق خلال الدور السابق من البطولة، حيث خسر المنتخب التونسي في جولتين من أصل 3 جولات خاضها الفريق في البطولة حتى الآن ليتأهل للدور التالي من البطولة كأحد أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث، بينما نجح المنتخب النيجيري في التأهل للدور التالي من البطولة بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات التي خاضها الفريق، ويتصدر ترتيب مجموعته.

موعد مباراة تونس ونيجيريا اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة تونس ونيجيريا اليوم الأحد الموافق 23 يناير 2022 في إطار منافسات دور 16 من كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات على ملعب رومدي أدجيا وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وقد حصلت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية المشفرة على حقوق نقل مباريات أمم إفريقيا لهذا العام حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنواتها المشفرة، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس الأولي من أهم القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم على النايل سات بتعليق عصام الشوالي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم