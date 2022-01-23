جونز هوبكنز : 7 .9 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - أظهر آخر تعديل لإحصائيات كورونا على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية مساء اليوم السبت، أن إجمالى لقاحات كورونا التى تم إعطاؤها فى العالم حتى الآن بلغ 779ر9 مليار جرعة.





وبحسب الموقع، بلغ إجمالى عدد الإصابات بالفيروس، أكثر من 347 مليون إصابة، فيما تجاوز إجمالى عدد الوفيات خمسة ملايين و588 ألف حالة وفاة. وبحسب البيانات التى أدرجتها الجامعة على موقعها الرسمى، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد الاصابات، حيث بلغت 2ر70 مليون إصابة، تليها الهند التى سجلت 9ر38 مليون إصابة، فيما احتلت البرازيل المركز الثالث بأكثر من 7ر23 مليون إصابة.

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