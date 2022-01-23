اطلب لو محتاج إعانة من مؤسسة الأمير عبد العزيز فهد وطرق التقديم والتواصل مع المؤسسة

تقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز فهد الكثير من المساعدات للاسر الأكثر واشد احتياجا، والأسر الفقيرة وذلك من أجل تقديم المساعدة والإعانة على ظروف الحياة وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر الفقيرة بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي من رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى في المملكة والمؤسسات الخيرية، حيث تقدم المؤسسة مساعدة مالية أو إصلاح منزل أو شراء منزل جديد للمحتاجين، كما يتم توفير السيارات للمحتاجين من خلال التواصل المباشر مع مؤسسة الأمير الخيرية، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية تقديم طلب الاعانة والمساعدة والصيغة التي تقدم بها الطلب وطرق التواصل مع المؤسسة، حيث قام الأمير بتكوين رأس مال المؤسسة من ماله الخاص لتكون الباب لتقديم الخير للمحتاجين في البلاد ، وخاصة الفئات الفقيرة والضعيفة مثل النساء والاسر المحتاجة بحيث يكون لديهم مصدر رزق وكذلك المرضى أو الذين يرغبون في الحصول على مساعدة عاجلة مثل سداد الديون.

المجالات التي تقدم فيها المؤسسة مساعداتها:

وتقدم المؤسسة مساعداتها من خلال عدة مجالات اهمها مايلي:

تقدم المؤسسة خدماتها ومساعداتها للأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية أو هدم المنازل أو الحوادث.

كما تقدم المؤسسة مساعداتها حيث تسدد المؤسسة الديون المستحقة للبنوك أو ديون الكهرباء غير القادرة على السداد.

حيث تقدم المؤسسة مساعداتها للإصلاح العاجل للمنازل المتضررة.

تقدم المؤسسة مساعداتها حيث تدفع ديون المدينين للعودة بأمان إلى عائلاتهم.

تقدم المؤسسة مساعداتها حيث يتم توفير سيارة أو منزل أو ما إلى ذلك للمحتاجين.

الطرق المختلفة للتواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز فهد:

هناك عدة طرق للتواصل وطلب المساعدة من مؤسسة الامير عبد العزيز فهد وهي كالتالي:

أوضحت المؤسسة من خلال صفحتها رداً على تساؤلات المستفيدين أن هناك رقم يتم التواصل من خلاله وهذا الرقم هو 485232658966 من داخل المملكة العربية السعودية، أما في حالة أن المستفيد مقيم خارج المملكة فيقوم بالاتصال على هذا الرقم 920030003

وفرت الصفحة التواصل من خلال خدمة الواتساب من خلال الرقم 8004000000.

وكذلك يمكن التواصل من خلال العنوان الخاص بالمؤسسة وهو كالتالي:

38 المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

طريقة التواصل مع فرع المؤسسة لمنطقة تبوك:

يتم التواصل من خلال عن طريق الاتصال بالرقم الموحد: 920015152

وكما يتم التواصل من خارج منطقة تبوك: 0144221238

او يتم التواصل من خلال البريد السعودي: ص.ب 598 تبوك. الرمز البريدي 71421

او من خلال أرسال إلى رقم الفاكس: 0144237533 تحويلة. 350-251

طريقة كتابة صيغة طلب المساعدة:

يتم كتابة طلب المساعدة كما يلي:

لكي يتم كتابة صيغة الطلب في البداية بسم الله الرحمن الرحيم وخطاب موجه إلى مؤسسة الأمير عبد العزيز فهد.

تحيه طيبه وبعد.

على الشخص المتقدم أن يذكر كتابة الحالة المادية للشخص المتقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بالإشارة والاحتجاجات التي يطلبها.

كتابة كافة البيانات الشخصية من الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية ومحل الإقامة وهي كالتالي.

كيفية التواصل مع مؤسسة الملك فهد الخيرية إلكترونيا:

للتواصل وخطوات التقديم للحصول على المساعدة يجب اتباع الخطوات الاتية: