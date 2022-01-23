استعلم عن دعمك في حسابك خلال ساعات موعد نزول دعم سكني وكيفية تسجيل مستفيد جديد

دعم سكني يخدم قطاع كبير من مواطني المملكة وقدم الكثير منذ تبنته حكومة المملكة ويستفيد منه جميع المواطنين المحتاجين الى الدعم وفقا لخطة ورؤية المملكة 2030، والتي تهدف الى تملك معظم المواطنين بالمملكة، وعن موعد نزول الدعم للمستفيدين حيث أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية بالمملكة تؤكدان أن موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير والذي يهتم كثيرا من المواطنين بالبحث عنه سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع والعشرين من الشهر الجاري أي خلال ساعات من الآن حيث يمكن لكل مستفيد الاستعلام عن قيمة الدعم في حسابه البنكي ويمكنه الاستفادة من الدعم بداية من يوم 24 في الشهر الجاري، ومن خلال مقالى سوف نوضح الرقم الموحد لاية استفسارات عن الدعم واسماء المستفيدين بالدعم وكما سنوضح كيفية تسجيل جديد بدعم سكني، حيث يمكن سحب المبلغ المخصص من دعم سكني واستخدامه في دفع نفقات السكن.

كيفية تسجيل مستفيد جديد من دعم سكني:

نعرض لكافة متابعيننا من خلال هذا المقال خطوات المتبعة للتمكن من تسجيل جديد للشخص المستفيد، وهذه الخطوات هي:

ادخل على رابط الموقع الالكتروني سكني.

ثم تقوم بالنقرعلى أيقونة تسجيل الدخول

كتابة رقم هوية المتقدم

ثم يتم الموافقة على جميع الأحكام و الشروط عقب قرائتها بعناية.

ثم عليك بالنقرعلى أيقونة استلام كلمة السر.

ثم تقوم بانتظار رسالة تصلك على هاتفك بها كلمة المرور .

ثم تقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة وملء وتكملة البيانات مثل البريد الإلكتروني و رقم الجوال و كلمة السر ورمز التفعيل الذي تم إرساله إليك منذ لحظات.

الضغط على خيار ايقونة تقديم لبرنامج الدعم السكني.

التأكد من كتابة بيانات السكن الحالي بالتفصيل.

اختيار أيقونة استمرار للتحقق من الأهلية.

من ضمن البيانات التالية التي يتم إدخالها: (الاسم بالكامل للمستفيد وأسماء جميع أفراد العائلة وتسجيل بياناتهم الشخصية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وصلة القرابة).

ثم عليك بالإجابة على جميع الأسئلة التي ستظهر لك بدقة.

واخيرا وبعد التأكد من صحة جميع البيانات التي قمت بتسجيلها ومراجعتها جيدا تقوم بالنقر على زر التسجيل.

للاستفسارات والرد على الاسئلة الرقم الموحد للدعم السكني:

من الجدير بالذكر فقد قامت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر بتحديد رقماً موحداً للرد على استفسارات المواطنين ومعرفة شكواهم أو مقترحاتهم، ويعد هذا الرقم من أهم ما يكون المواطنين بحاجته لتيسير الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني وإرسال التظلمات والشكاوى ويمكن لأي عميل التواصل مع خدمة العملاء وهو الفريق المختص للرد على المواطنين وحل مشكلاتهم والرقم الموحد هو(920002431)