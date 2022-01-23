اطلب واحصل خلال 30 دقيقة على التمويل الشخصي “وطني” من مصرف الراجحي الشروط والأوراق المطلوبة

مصرف الراجحي من أكثر وأهم مصارف المملكة فى التنوع فى تقديم خدماته التمويلية المختلفة لكافة مواطني المملكة والمقيمين، وتتميز تلك الخدمات بخصائص ومزايا عديدة مثل سرعة الحصول على التمويل من الراجحي، حيث يقدم عدة عروض تمويلية للراغبين في إمتلاك المال لتنفيذ بعض المهام التي تتطلب ذلك المال ولا يقدرون على توفيره بدون التمويل،واليوم ومن خلال مقالي نقدم مزايا التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحي والأوراق المطلوب تقديمها للحصول على التمويل وكذلك الشروط، حيث أن هذا التمويل من أهم مزاياه متبعًا لقواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها وهذا ما يقدمه مصرف الراجحي، للحصول عليه في نصف ساعة فقط دون تعقيد في الإجراءات او صعوبة فى الموافقة على التمويل.

مميزات التمويل الشخصي “وطني” من مصرف الراجحي:

التمويل الشخصي من مصرف الراجحي عدة مزايا اهمها مايلي:

يتميز بأن التمويل بمجرد الحصول عليه يمكن السداد على فترات طويلة ومرنة، علماً بأن السداد يكون على مدار 60 شهراً

يوافق ويطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

كما يمتاز التمويل الشخصي من الراجحي فإذا كان التمويل من أجل تجارة السلع فهو يحمي من تقلب الأسعار.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل الراجحي الشخصي:

للحصول على تمويل وطني من مصرف الراجحي يجب اتباع الخطوات الاتية:

يشترط أن يكون الشخص المتقاعد المتقدم للحصول على القرض يكون بحد أدنى 1900 ريال سعودي، أم في حالة أن المتقدم موظف حكومي يكون دخله يتجاوز 2 ألف ريال سعودي.

يمكن للمواطنين السعودين الحصول على التمويل بالإضافة إلى الأشخاص المقيمين على أرض المملكة.

من الضروري أن يكون قيمة الدخل الشهري للشخص المتقدم ألا تقل عن 5 ألف ريال سعودي، وفي حالة أن السعوديين المتقدمين من فئة الموظفين التابعيين لأي جهة حكومية.

أن يكون العمر بالنسبة للموظفين لا يزيد عن 60 سنة وإذا كان متقاعد لا يزيد عن70 سنة وذلك عند سداد أخر قسط من أقساط التمويل.

كيفية التقديم على تمويل الراجحي الشخصي بعدة طرق:

للحصول على تمويل الراجحي الشخصي يجب اتباع الخطوات الاتية :

اولا يجب تحميل تطبيق الراجحي من المتجر.

وممكن الحصول على التمويل من خلال التوجه لأقرب فرع من فروع المصرف.

كما يمكن الحصول على التمويل بالاتصال على رقم الراجحي الموحد وهو 8001241222.

كما يمكنك الحصول على التمويل من خلال ملء البيانات الشخصي في نموذج التقديم من خلال الرابط الالكتروني لموقع مصرف الراجحي.

الاوراق والمستندات المطلوبة لتمويل الراجحي الشخصي:

للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي يجب تقديم عدة مستندات اهمها مايلي: