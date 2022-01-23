هنا موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير في المملكة وشروط التسجيل 1443

موعد صرف الدعم السكني وخطوات التسجيل أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تحديدها موعد إيداع الدعم السكني في حساب المستفيدين، وذلك في ظل ترقب المواطنين المتقدمين للحصول على دعم سكني الذي توفره المملكة السعودية للمواطنين بلا سكن يملكونه للحصول على وحدات سكنية مناسبة أو بناء منازل تمليك لهم ، وذلك في إطار رؤية المملكة في تطوير المجتمع السعودي 2030، بحيث تسود العدالة الاجتماعية المجتمع السعودي وتحدث نهضة في البلاد على مختلف المستويات، ذلك قامت وزارة الإسكان السعودية بتوفير التقديم على دعم سكني لجميع المواطنين السعوديين الذين يستحقون الحصول عليه وذلك من خلال التسجيل الإلكتروني الخاص بدعم سكني كما حددت موعد صرف الدعم الذي سوف يتم بشكل دوري كل شهر.

موعد صرف الدعم السكني 1443

وقد أعلنت وزارة الإسكان أنه من المقرر أن يتم صرف دعم سكني للمستفيدين في يوم 24 من كل شهر ميلادي ، على أن يعتمد هذا الموعد كموعد دوري لإيداع دعم الاسكان بشكل دائم، ويوافق هذا التاريخ يوم الاثنين يوم 21 من جماد الثاني 1443، وأشارت أنه يجب على المواطنين الراغبين على الحصول على دعم سكني من أجل تملك منازل التسجيل من خلال رابط البرنامج حتى يكون هذا التسجيل معتمد لدى الصندوق العقاري ، ويتمكن المستفيد من من صرف الدعم، وهذه خطوات التسجيل .

خطوات التسجيل في دعم سكني

الدخول على الموقع الرسمي للإسكان

يتم الضغط على إنشاء حساب من خلال الضغط على رمز التسجيل الجديد.

ستتم إكمال معلوماتك وتفعيل حسابك.

أكمل البيانات المطلوبة ثم تأكد من تفعيل الحساب في سكني.

تقديم طلب وحدة سكنية عن طريق استرجاع المعلومات الواردة في الموقع.

إدخال معلومات مثل المؤهل الدراسي ، و مدة إقامتك في الخارج، إذا كنت تم الاستفادة مسبقًا من مساعدة في الإسكان.

كتابة رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، من أجل سهولة الاتصال في حال قبول طلبك للحصول على المساعدة في الإسكان ، فسيقوم Trust بالاتصال بك.

شروط الحصول على دعم سكني 1443

ويبحث المواطنين عن الشروط الواجبة من أجل الحصول على دعم سكني من الصندوق العقاري بالمملكة، التي من دون تواجدها لا يتم الموافقة على طلب الدعم ونوضح هذه الشروط كما وردت من جانب الصندوق العقاري:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومستقر ومقيم في المملكة السعودية.

المتقدم لا يزيد عمره على 25 عاماً.

لا بد أن يكون المتقدم لا يملك سكن في آخر 5 سنوات قبل تقديم الطلب ويحدد التاريخ عند التقديم.

الا يكون المتقدم غير مستفيد من أي برامج تمويل أو دعم سكني آخر.

يجب أن تكون الأسرة مكونه من 5 أفراد كحد أدنى للحصول على الدعم السكني.