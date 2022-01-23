“احصل على 3000 شدة” طريقة شحن شدات ببجي موبايل بعدة خطوات بسيطة pubg mobile 2022

شحن شدات ببجي موبايل يجعلك أكثر تطورًا وتميزًا في لعبة ببجي موبايل، والتي تعرف أيضًا باسم بلاير أنونز باتل غراوندز موبايل، وتعتمد لعبة ببجي موبايل على الكثير من التفكير والحرية في الحركة، وهذا من أجل الفوز بالمعارك الخاصة بالعبة، وتعمل الشدات الخاصة باللعبة على تطوير المعدات القتالية، والمعدات المساعدة والتي تساعد كثيرًا في تنافسك مع الأخرين، وأن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل بعدة خطوات

تعد طريقة شحن شدات ببجي موبايل الأكثر أمنًا هي طريقة الشحن بالأي دي، والتي تعرف بالكود الخاص بهويتك، وهذه الطريقة تحدث عن طريق الموقع الرسمي الخاص باللعبة، والذي من شأنه يحمي الأي دي الخاص بك، وخطوات الشحن عن طريق الأي دي تتمثل في الأتي:

نختار طريقة الدفع الإلكتروني المشحون بالفلوس.

ثم نقوم بتسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني ورقم ID.

نحدد الكمية التي نريدها من الشدات، ننتظر قريبًا حتى تظهر كلمة تأكيد أو كلمة موافق.

نقوم بالضغط عليها، وهذا بهدف التأكيد فعلًا للمتابعة.

نقوم بتسجيل الكود الذي حصلنا عليه في الحساب الشخصي الخاص بالعبة.

لعبة ببجي

لعبة بلاير أنونز باتل غراوندز موبايل تعرف باللعبة الجماعية، وهذا بسبب أنها تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، وتمييز اللعبة في حرية التعبير عن نفسك بشخصيتك الخاصة، والتي يمكنك التحكم بها بطريقة تدعو للانبهار، حيث أنه يمكنك تغير تسريحة شعرك للشكل الذي يناسبك، ويمكنك أيضًا الاعتماد على نفسك بالطريقة التي تختار فيها المعدات المساعدة، وشحن شدات ببجي موبايل يجعلك تعبر عن نفسك أكثر وأكثر عن طريق أنها تمنحك العديد من الخصائص التي لم تكن تمتلكها.

تتمحور فكرة اللعبة بإن اللاعب ينافس 100 لاعب أخر من أجل الفوز، وهذا يحدث عن طريق النزول جميعًا إلى جزيرة مجهولة عن طريق طائرة تحمل المئة لاعب، وعند النزول يكون كل شخص بلا المعدات القتالية التي تخصه، ويبدأ في جمع تلك المعدات، والتنافس عن طريق استراتيجيات والحرية في التعبير عن أفكارك بهدف الفوز، وتحث اللعبة اللاعبين على التنافس بطريقة قفل طاقة كهربائية عليهم ليجتمعوا في نقطة معينة ويتنافسون مع بعضهم البعض.