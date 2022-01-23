كم راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 تبعًا لعدد الأفراد وحد الإعفاء؟

كم راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443؟ يتساءل آلاف المواطنين في المملكة العربية السعودية عن هذا الأمر خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعل محركات بحث جوجل في تزايد كبير، وذلك منذ أن تم تطوير نظام منحة الضمان الاجتماعي وتغيير رواتب المعاش المعتادة إلى جانب أن موعد صرف الدفعة الجديدة قد اقترب بناء على ما أكدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، ولهذا سوف نصبّ حديثنا ونذكر من خلال موقعنا كم راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

تم تحديد كم راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 حسب عدد الأفراد وحد الإعفاء من قبل السلطات كما يلي:-

راتب الفرد ألف ريال سعودي، في حالة كان حد الإعفاء هو ٢٠٠٠ ريال.

راتب أسرة تتكون من فردين هو ١٢٨٥ ريال، في حالة كان حد الإعفاء هو ٢٠٠٠ ريال.

راتب أسرة تتكون من ثلاثة أفراد هو ١٧٥٠ ريال، في حالة كان حد الإعفاء هو ٢٠٠٠ ريال

راتب أسرة تتكون من أربعة أفراد هو ١٨٥٥ ريال، في حالة كان حد الإعفاء هو ٢٠٠ ريال.

راتب أسرة تتكون من خمسة أفراد هو ٢١٤٠ ريال، في حالة كان حد الإعفاء هو ٢١٤٠ ريال

راتب أسرة تتكون من ستة أفراد هو ٢٤٢٥ ريال ، في حالة كان حد الإعفاء هو ٢٤٢٠ ريال.

راتب أسرة تتكون من سبعة أفراد هو ٢٧١٠ ريال في حالة كان حد الإعفاء هو ٢٧١٠ ريال

راتب أسرة تتكون من ثمانية أفراد هو ٢٩٩٥ ريال في حالة كان حد الإعفاء هو ٣٠٠٠ ريال.

راتب أسرة تتكون من تسعة أفراد هو ٣٢٨٠ ريال في حالة كان حد الإعفاء هو ٣٢٨٠ ريال.

راتب أسرة تتكون من ١٠ أفراد هو ٣٥٦٠ في حالة كان حد الإعفاء هو ٣٥٦٠ ريال.

راتب أسرة تتكون من ١١ شخص هو ٣٨٤٠ ريال، في حالة كان حد الإعفاء هو ٣٨٤٠ ريال.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

إن الضمان الاجتماعي قد ناشد بأهمية تحديث بيانات الفرد كما أنها قد ذكرت خطوات تجديد تلك البيانات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، ولهذا لابد على كل مستفيد من تلك المنحة أن يبادر إلى هذا الموقع ويقوم بتحديث كافة البيانات الخاصة به حتى يتمكن من الحصول على الدفعة الجديد من المعاش.