قدم على وحدة سكنية واستفيد من القرض المدعوم 500 الف ريال في برنامج دعم الإسكان التنموي

تقدم وزارة الإسكان بالمملكة الدعم الكامل لكافة المواطنين المحتاجين لتملك وحدة سكنية حيث من أهداف الوزارة والمملكة تملك المواطنين بنسبة كبيرة طبقا لرؤية المملكة 2030، حيث أعلنت وزارة التنمية الإجتماعية في المملكة عن برنامج الإسكان التنموي والذي يهدف إلى تقديم الوحدات السكنية والدعم إلى الأسر التي تشملها الوزارة في برامج الإسكان حيث أن البرنامج يهتم بالأسر الفقيرة والأشد احتياجاً في المملكة ولكن وضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم وهو ما سوف نذكره بالمقال وكيفية التقديم على دعم سكني المدعوم ومن بينها أن تكون الأسرة مثبتة في الضمان الاجتماعي وأن لا تكون ممتلكة مصدر دخل ثابت.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الإسكان التنموي:

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم مسجل في الضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم لا يملك أي مصادر دخل ثابت أخر سوى الدخل المثبت من الضمان الاجتماعي وإذا كان يوجد مصدر آخر إلى الدخل يجب الإفصاح عنه عند التسجيل في برنامج الدعم السكني.

وكما يحق للمستفيدين من الدعم التقديم مرة أخرى للحصول على الدعم السكني.

كيفية التسجيل في برنامج الدعم السكني:

ادخل على رابط الموقع الخاص بوزارة الإسكان منصة سكني .

ضرورة القيام بتسجيل الدخول (اسم المستخدم – كلمة المرور)

التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح.

كتابة البيانات المطلوبة وهما رقم الهوية وتاريخ الميلاد أو التسجيل عبر التوثيق عبر خدمة النفاذ “أبشر”.

ثم تقوم باستكمال البيانات وأضافت تواريخ الميلاد الخاصة بالأسرة.

توفير بيانات حساب البنكي والتأكيد عليه

ثم عليك بعد مراجعة كافة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها ثم النقر على ايقونة تسجيل وبذلك يتم تقديم الطلب بنجاح.

الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض المدعوم الارباح:

حيث يطلب الكثير من المواطنين للحصول على القرض المدعوم لكي يحصل على وحدة سكنية حيث ان القرض الحسن المدعوم من صندوق التنمية العقارية حيث يصل قيمته إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% عبر حلول تمويلية وسكنية حتى يتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر العديد من الحلول والخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة بشراء منزل او وحدة سكنية جاهزة التشطيب او قطعة ارض واقامة منزل عليها ولكي يتم الحصول على القرض والتقديم عليه يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي: