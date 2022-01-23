شروط التسجيل في برنامج الريف للأسر المنتجة ومتى ينزل دعم ريف 1443

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في برنامج الريف للأسر المنتجة ومتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل 1443 وكم مبلغ دعم ريف لربات البيوت من الأسلة المتداولة عبر محركات البحث المختلفة، حيث نجد الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يريدون معرفة كيف أسجل في الدعم الريفي 1443 للاستفادة من الدعم، وفي هذا الإطار أتاحت وزارة الزراعة والبيئة بالمملكة برنامج دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة للمساهمة في فتح مشاريع لهذه الفئات، ولكن وضعت الوزارة ضوابط محددة للاستفادة من الدعم، ونوضح لكم من خلال هذا التقرير ما هو برنامج ريف وماهي شروط التسجيل في برنامج ريف لربات البيوت والأسر المنتجة ورابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف وخطوات التقديم في دعم ريف لربات البيوت والعاطلين، فتابعونا من خلال هذا المحتوى.

شروط التسجيل في برنامج الريف للأسر المنتجة

منصة ريف للأسر المنتجة هو برنامج تم إطلاقه من خلال الحكومة السعودية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتهدف منصة دعم ريف إلى تقديم الدعم والمساعدة المالية لصغار المزارعين في المملكة العربية السعودية، وتشمل دعم ريف للأسر المنتجة العاملين في أنشطة أخرى تتعلق بالزراعة، كما تهدف مبادرة دعم ريف 1442 إلى زيادة الكفاءة المهنية للمزارعين من خلال استثمار مواردهم ورفع المستوى الاقتصادي لهذه الفئات، ولكن وضعت الجهات المختصة شروط دعم ريف للأسر المنتجة في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المستفيد من دعم برنامج الريف سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية حاملي بطاقات التنقل. يجب ألا يتعدى عدد البرامج الخاصة بالدعم المادي في منصة الريف ثلاثة برامج. كما يشترط ألا يتجاوز مبلغ الدعم المالي السنوي من برنامج الريف للأسر المنتجة عن 54 ألف ريال. عمر المستفيد يجب ألا يقل عن 20 عامًا. دخل المستفيد لا يتجاوز 6000 ريال شهريًا. الحصول على وثيقة العمل الحر شرط أساسي للتسجيل في برنامج الريف. يشترط أن تمون وثيقة العمل العمل معتمدة من وزارة الموارد البشرية. يجب أن يلتزم المستفيد بالشروط الفنية والصحية. ينبغي عدم التحاق المستفيد بوظيفة في القطاع الخاص أو العام. يشترط أـن يكون للمستفيد حساب بنكي نشط ليتم تسجيله عبر منصة الريف.

طريقة التسجيل في دعم الريف 1442

تسجيل دعم ريف للأسرة يتم إلكترونيًا من خلال الدخول على منصة ريف عبر شبكة الإنترنت، فلا يحتاج المزارع أو أحد أصحاب المهن المرتبطة بالزراعة بحاجة للذهاب لأحد مقرات وزارة السعودية لاستكمال إجراءات التسجيل في منصة الريف، حيث تعتمد الحكومة السعودية بوزاراتها المختلفة على التحول الرقمي في تقديم كافة الخدمات وإنهاء المعاملات الحكومية مع المواطنين، وفيما يلي نقدم لكم خطوات التسجيل في دعم بكل سهولة:

الولوج إلى رابط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة. اضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد” للتسجيل في المنصة. ينبغي إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة المخصصة لها، وهذه البيانات تتمثل في النقاط التالية: الاسم.

رقم الهوية الوطنية.

إدخال كلمة السر.

كتابة تاريخ الميلاد.

إدخال رقم الجوال بدقة. يطلب الموقع إدخال رمز للتحقق المرئي. تأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها قبل الضغط على أيقونة “تسجيل”. يرسل الموقع إلى رقم الجوال رسالة تحتوي على رمز التحقق المرئي. وبعد الانتهاء من التسجيل في منصة ريف يمكن تتبع خطوات التقديم في برامج الدعم الريفي التالية.

خطوات التقديم في برامج الدعم الريفي

بعد الانتهاء من التسجيل في برنامج الريف يتم اختيار برامج منصة الريف التي يرغب في الاستفادة منها، حيث تستطيع الأسرة المسجلة في هذه البرامج تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة القصوى من الموارد الزراعية، وفيما يلي كيفية التقديم في منصة دعم الريف:

بعد استكمال خطوات تسجيل حساب جديد على منصة الريف عليكم الذهاب للخطوة التالية. الدخول على الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية لبرنامج الريف. قم بالضغط على البرامج الظاهرة من خلال الضغط على أيقونة “التقديم” الموجودة أسفل كل برنامج. تعبئة كافة البياتات الزراعية المطلوبة. إدخال بيانات المنطقة. قم برفع كافة المستندات المطلوبة منك على الموقع. إدخال موقع المزرعة. انقر على كلمة “تقديم”. سيقوم الموقع بإخطار المتقدم بنجاح عملية إرسال الطلب.

وبهذا نكون قد أجبنا على استفسار كيف أسجل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة، ولكن ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في دعم ريف 1442، تابعونا من خلال الفقرة التالية لنكشف لكم كافة المستندات الطلوبة من الأسر التي تريد في التقديم على منصة الريف.

المستندات المطلوبة عند التسجيل في برنامج الريف

حددت وزارة الزراعة السعودية المستندات المطلوبة لاستحقاق دعم الريف، فيجب على الأسر المستفيدة توفير هذه المستندات لاستيفاء شروط التسجيل في برنامج الريف للأسر المنتجة، حيث يتم رفع هذه المستندات إلكترونيًا عبر رابط بوابة ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة، واشترطت وزارة الزراعة السعودية أنه في حال الأسرة المستفيدة من ممارسة النشاط الزراعي، فللوزارة الحق في هذه الحالة التوقف عن تقديم الدعم لهذه الأسرة، فما هي المستندات المطلوبة:

تقديم نسخة واضحة من من الآيبان

توفير صورة الوكالة بشرط تكون سارية المفعول بصيغة (jpg , pdf).

تقديم شهادة التوثيق بصيغة (jpg , pdf).

أن يقوم المتقدم بإرفاق تصميم الملصق الخاص بالمزرعة .

يجب أن يكون على تصميم المزرعة الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية ورقم التسجيل (jpg , pdf)..

إدخال البيانات المطلوبة في كافّة الحقول بمنتهى الدقة.

بعد رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع، يجب عليكم انتظار نزول الدعم بعد فترة زمنية محددة، فمتى ينزل دعم الريف بعد التسجيل، وهذا التساؤل نرد عليه في لفقرة التالية

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

نجد تساؤلات كثيرة حول موعد نزول دعم الريف للأسر المنتجة بعد التسجيل، حيث ورد هذا السؤال على الحساب الرسمي للوزارة، وتم الرد من خلال فريق خدمة المستفيدين، أنه بعد الانتهاء من التسجيل في برنامج الريف وإرفاق كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا يتم مراجعة الطلبات للتأكد من أهلية المتقدمين واستحقاقهم بعد استيفاء شروط التسجيل في دعم برنامج الريف، حيث يتم إعلام المتقدم بالموافقة على طلبه في حالة القبول في خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم على الموقع، ونجد في بعض الحالات الفردية قد يستغرق تقييم حالة دراسة الجدوى للمتقدم للتأكد من أنها مفيدة أم غير ذلك وقتًا أطول لدراسة الطلب بدقة، ومن خلال الفقرة التالية نقدم لكم رابط التسجيل في الدعم الريفي 1443 في السعودية.

شروط استمرار استحقاق دعم ريف

أعاد برنامج ريف التذكير عبر تويتر بضرورة توخي الدقة عند تسجيل بيانات المتقدمين وتفاصيل مشروعاتهم عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، لأن البرنامج يقوم بالتحقق وإعادة التحقق من استحقاق المستفيدين والمتقدمين للدعم باستمرار حتى بعد صرف الدعم المالي لهم، حيث يتم مطابقة بيانات المتقدم مع بيانات وزارة الداخلية، كما يتم عمل زيارات مفاجئة للمزرعة المسجلة أومكان العمل من القائمين على البرنامج، كما يتم الاتصال هاتفيًا بالمستفيد للسؤال عن تفاصيل المشروع والتحقق من المصداقية، وفي حال التأكد من عدم صحة البيانات المقدمة يتم وقف صرف الدعم الريفي عن المستفيد ، وقد يتم حرمانه من الدعم لمدة تتجاوز العامين، كما تصل العقوبة إلى استرداد كافة المبالغ التي أخذها المستفيد بدون وجه حق،وكل هذه الإجراءات تتبعها وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من صغار المزارعين المستهدفين من دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة بالمملكة.

البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

يمكن للمواطنين الدخول إلى بوابة ريف للأسر المنتجة للتسجيل في الدعم، حيث يتيح الموقع خدمة التسجيل في برنامج ريف بعد استيفاء شروط استحقاق دعم الريف 1442، وبعد تتبع خطوات التسجيل في البرنامج بنجاح يمكنكم متابعة طلبكم إلكترونية عبر الموقع، وتستهدف منصة الريف لربات البيوت والأسر المنتجة الفئات والقطاعات التالية:

فئة صغار مربي المواشي.

تسويق الفاكهة كالعنب والتين.

إنتاج الفاكهة

قطاع إنتاج وتصنيع البن العربي.

تطوير وتربية النحل

زراعة المحاصيل البلعية مثل السمسم والذرة.

إنتاج العسل.

قطاع زراعة الورد

قطاع تجارة الورد.

صغار الصيادين

صغار مستزرعي الأسماك.

الاستعلام عن دعم ريف

يتم الإعلان عن نتائج الأهلية في نهاية كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداع الدعم الريفي في حسابات المستفيدين من يوم 1 حتى يوم 10 من الشهر بالتقويم الميلادي، والاستعلام عن استحقاق دعم ريف يتم إلكترونيا عبر الدخول إلى رابط منصة ريف الإلكترونية .

وعلى الجانب الآخر قام برنامج لريف عبر تويتر بالتذكير بضرورة الاهتمام بقطاع المحاصيل المطرية أو البعلية، فمع اقتراب موسم الشتاء نجد أنه الوقت المناسب بالاستفادة من موسم الأمطار في المملكة العربية السعودية واستغلالها في هذه القطاعات التي تشملها دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة.

وبهذا نكون قد عرضنا كافة الموضوعات المتعلقة بالتسجيل في برنامج دعم الريف في السعودية من خلال توضيح كيفية التسجيل في برنامج الريف عبر رابط التسجيل ، كما قدمنا شروط التسجيل في برنامج الريف للأسر المنتجة ومتى ينزل دعم الريف بعد التسجيل، ونتمنى أن نتمنى أن نكون قد قدمنا معلومات وافية ومفيدة حول برنامج دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة.