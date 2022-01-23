متى موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 لشهر يناير عبر المؤسسة العامة للتقاعد

نترقب معكم صرف رواتب المتقاعدين 1443 لشهر يناير في السعودية عبر الموعد الذي قامت بتحديده المؤسسة العامة للتقاعد، والذي يتم البحث عنه بشكل كبير في الآونة الأخيرة حيث يقترب موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، والتي قبل صرفها لابد من توافر شروط النظام التقاعدي الجديد لعام 1443-2022، حيث يترقب جميع المتقاعدين المسجلين لدى المؤسسة إيداع المستحقات الخاصة بهم في حساباتهم خلال الأيام المقبلة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 لشهر يناير

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد قامت بالإعلان عن تحديد موعد موحد يتم خلاله صرف الرواتب للمتقاعدين وذلك يكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، ويتم صرف المستحقات الخاصة بالتقاعد سواء من المدنيين أو العسكريين في نفس ذات اليوم وذلك لأنه لن يكون يوم عطلة رسمية في السعودية، ولذلك فإن رواتب شهر يناير الجاري سوف تصدر للمستحقين في يوم 25 يناير 2022 في الحسابات البنكية.

شروط نظام التقاعد الجديد والتي يجب تطبيقها قبل موعد صرف التقاعد



أكدت الوزارة بأنه يجب قبل حلول موعد صرف الراتب التقاعدي الحديث فإنه يجب على كل من يستفيد من راتب التقاعد العسكري، أو الآخرين من جميع الفئات باختلافها يجب عليهم أن يستوفوا الشروط لنظام التقاعد الحديث وتنطبق عليهم الشروط وهي كالتالي:

طبقًا لشروط الجدول المتعلق برواتب المتقاعدين الحديث فإنه يصرف هذا المعاش الذي بلغ من العمر ستين سنة.

ويتم صرف الراتب للتقاعد لكل من توفي في العمل أو أصيب.

كذلك فإن من شروط التقاعد الجديد أن يتم صرف الراتب لكل من أنهى عمله لأي سبب من الأسباب، ولكن بشرط أن يكون قد عمل في عمله لمدة تزيد عن 25 عاما في العمل.

كل من عمل في عمله خمس عشر عاما وتم إنهاء خدمته الوظيفية بقرار من الحكومة يستحق أن يتم صرف راتب التقاعد الجديد.

كل من عمل في عمله مدة عشرين عاما وطلب هو التقاعد من عمله.

ما هي الفترات المحددة التي يتم استثناءها من راتب التقاعد

ويوجد بعض الفترات التي يتم استثناءها من الراتب الخاص بالتقاعد وهي كالآتي: