متى موعد نزول دعم سكني 1443 شهر يناير للمستحقين في السعودية

يتساءل الكثيرين عن موعد نزول دعم سكني 1443 لشهر يناير لجميع مستحقي الدعم السكني في المملكة العربية السعودية حيث تحرص الحكومة السعودية على تقديم المساعدة السكنية لجميع أبنائها الغير مالكين للسكن، ويمكن للمواطنين الاستفادة منها مرة واحد فقط، وكان قد زاد البحث على محرك البحث “جوجل”، لمعرفة الموعد المحدد لصرف الدعم خلال شهر يناير الجاري وخاصة أنه يتم صرف الدعم خلال اليوم الرابع والعشرين من كل شهر، و سنوضح تفاصيل الدعم وطريقة التقديم والاستعلام في هذا المقال.

متى موعد نزول دعم سكني 1443 شهر يناير

يستفيد من الدعم السكني الذي يقدم بطرق مختلفة ومتنوعه لجميع المستحقين بالدولة وفقا لما تقره الجهات المسؤولة، كما أن المستفيد من الدعم يجب أن يكون من جنسيه سعودية، كذلك ألا يكون ممتلك لأي عقار مدون باسمه، ولاسيما أنه غير مستفيد من الدعم فيما سبق، وإتاحة الحكومة الكثير من الطرق للتسجيل في الدعم السكني والاستفادة وفقا للشروط المعلنة للدعم وسنوضح الخطوات فيما يلي، كما أعلنت الجهات المختصة صرف الدعم لكافة المستحقين خلال يوم 24 من شهر يناير 2022، كذلك الشهور التالية في نفس اليوم، حيث أعلنت الحكومة السعودية بأنها قامت بتحديد موعد ثابت ليتم الصرف فيه بشكل شهري.

طريقة التسجيل في الدعم السكني بالسعودية

ويجب على جميع المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم السكني أن يقوموا بالتسجيل من خلال منصة سكني الإلكترونية وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول على الرابط المحدد للتسجيل بالدعم السكني عبر منصة سكني الإلكترونية

إدخال رقم الهوية.

الضغط التالي لقراءة كافة الشروط والتأكد من انطباقها علي المتقدم.

ثم الضغط التسجيل في الحصول على دعم سكني.

ستصلك كلمة سر خاصة بك للاستعلام عن قبولك بالدعم.

ثم أدخل إلي الموقع من خلال كلمة السر وسجل علي الموقع جميع المعلومات الخاصة بك، كذلك بيانات السكن.

كذلك لابد من الإجابة علي كافة الأسئلة المتعلقة بالطلب وإرفاقها بالمستندات.

راجع جميع المدخلات ثم انقر تسجيل.

بذلك تكون سجلت فعليا علي الموقع للحصول علي دعم سكني بعد التأكد من جميع المعلومات عنك.