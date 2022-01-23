خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي والمزايا التي تحققها للطلاب

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إتاحة التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية والتي تعد من أبرز المنصات التعليمية للطلبة في جميع مراحل التعليم المختلفة، وذلك عقب تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث تحول التعليم إلى التعليم عن بعد، وذلك لتجنب الازدحام بالمدارس، والجامعات من بين المنصات هي منصة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم من أجل مساعدة الطلاب على مزاولة العديد من الأنشطة التعليمية من المنزل وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس، وذلك للحفاظ على صحة جميع الطلاب والمعلمين وعدم التعرض للعدوى.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

ويبحث جميع الطلاب على طريقة الدخول إلى المنصة من أجل القيام بالعديد من الأنشطة التي توفرها لهم الوزارة، حيث ليتم الدخول إلى منصة مدرستي يجب على التلاميذ، والطلاب اتباع كل من الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية

ثم اختيار تسجيل دخول التلاميذ.

تسجيل اسم المستخدم.

كتابة كلمة المرور.

ثم بعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

بعد هذه الخطوات يتمكن الطالب من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، والتواصل مع المدرسين بصورة مباشرة، ومتابعة المناهج الموجودة داخل المنصة.

مزايا التسجيل في منصة مدرستي

منصة مدرستي هي أفضل منصات التعليم التي حصلت على نجاح كبير خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات كورونا، فمن هذه المميزات التالي:

الحصص تكون مرئية بمنصة مدرستي حيث أنها مرتبطة مع مايكروسوفت حتى يتمكن المعلمين من نقل الحصص من خلال الاتصال المرئي، ومعرفتهم لعدد الطلاب المتابعين.

سهلة الاستخدام حيث أن لها واجهة بسيطة لذلك يستطيعون مستخدميها أن يتعاملوا معها بمنتهي البساطة من دون مواجهة أي مشكلات.

توفير الإحصائيات في منصة مدرستي مع تقديم المعلومات بدقة حيث تتعلق بإنجازات الطلاب، ونسب غيابهم، ودرجات الاختبارات، والواجبات.

تخصيص أدوات للتواصل بين الطلاب مع الكادر التعليمي.

تعتبر منصة مدرستي واحدة من أبرز، وأهم المنصات التعليمية الإلكترونية من قبل وزارة التربية، والتعليم حيث أنها مجهزة بكافة الأدوات التعليمية الهامة مع استكمال الدراسة في ظل الظروف الاستثنائية مع تداعيات فيروس كورونا المستجد لذلك يمكنكم التوجه إلى منصة مدرستي لكي تستفيدوا من خدماتها.