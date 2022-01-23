كيف تحصل على كوينز في بيس 2022 مجانًا بطريقة مضمونة PES Game Coins

كيف تحصل على كوينز في بيس 2022 بصورة مجانية وبطريقة مضمونة هذا ما يشغل بال العديد من محبي وعشق لعبة بيس في جميع أنحاء العالم، وذلك لأن الحصول على كوينز في تلك اللعبة يعتبر من الأمور الهامة التي تساعدك على شراء العديد من الأشياء خاصة اللاعبين الذين قاموا باعتزال اللعب منذ مدة طويلة إلى جانب أفضل الأساطير والمدربين ويندرج ذلك ضمن الـ box draw المتواجدة في اللعبة ولهذا يعد من أساسيات اللعبة، وفي هذا التقرير سوف نذكر كيف تحصل على كوينز في بيس 2022.

كيف تحصل على كوينز في بيس 2022 مجانًا

لا يزال البحث حول كيف تحصل على كوينز في بيس 2022، وبعد البحث والتقصي وجدنا العديد من المواقع المزيفة التي تنشر معلومات حول أنه سوف تمنحك كوينز بيس بصورة مجانية بدون أن تحصل على مقابل، ولكنها احتيالية وسوف تخترق جهازك بمجرد الدخول عليها أو التسجيل فيها، ولهذا كان يجدر بنا التنويه من خطورة التسجيل في أي موقع غير رسمي، فلا يوجد غير طريقة واحدة فقط تمكنك من الحصول على كوينز بيس وهي الشحن، ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة.

لابد تسجيل الدخول على اللعبة بصورة يومية حتى تقوم الشركة بإرسال رسالة كل أسبوع لتحصل على هدايا كوينز بيس أو عملة Gp، وفور دخولك سوف تحصل على 10 كوينز بصورة مجانية، وعند وصولك لليوم السادس تزداد حتى تصل إلى 20 كوينز أما في اليوم السابع تصل 30 كوينز، وفي خلال أسبوع سوف يصل إجمالي عدد الكوينز المجاني 100 كوينز.

موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 رسميا

في الفترة الأخيرة انتشرت بعض الأخبار الخاطئة حول نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 التي لم ينتهي تطويرها حتى يومنا هذا، ولهذا كان يجدر بنا أن ننوه أن كل ما تم ذكره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات، حيث لم تقوم الشركة المصنعة لتلك اللعبة بالإعلان عن ميعاد إطلاقها حتى الآن وأن العمل على تطويرها لازال مستمر من أجل تقديم أفضل صورة وآداء، ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها في أواخر شهر مارس القادم 2022.