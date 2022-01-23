نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سكني تعلن خطوات التقديم على منح الأراضي السكنية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن خطوات التقديم على منح الأراضي السكنية في المملكة العربية السعودية من خلال منصة سكني حيث منحت وزارة الإسكان مخططات سكنية وذلك في كل أرجاء المملكة، وهنا يمكن للمستفيد الذي يستحق الدعم أن يقوم بالتقديم على تلك السكنات، وهذا عن طريق الذهاب إلي موقع الأراضي المجانية ومنها تختار المخطط المناسب لك، كما أن الأراضي السكنية تكون الوزارة متكفلة بكل التكاليف فيحصلون عليها المواطنين مجاناً.

طريقة التقديم على منح الأراضي السكنية في السعودية

ويبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن طريقة التقديم على الأراضي التي تتيحها الحكومة للمواطنين، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي منصة سكني الإلكترونية.

النقر على خدمات سكني.

تختار المستفيد.

والنقر على تسجيل الدخول.

وكتابة كل البيانات المطلوبة المخصصة بالسكن.

كتابة الدخل الشهري.

النقر على اختيار الأراضي المجانية.

رفع الأوراق المطلوبة.

هناك بعض الأسئلة من خلالها تحدد مدى استحقاقه لمنحة الأراضي المجانية سواء كان بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في الحصول على منحة الأراضي عبر منصة سكني



وتم الإعلان عن الشروط التي يجب توفرها في المواطن من أجل قبوله في الحصول على المنحة التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، وتلك الشروط كالآتي:

يكون المتقدم للمنحة يحمل الجنسية السعودية.

يكون مقيم في السعودية ومقيم دائماً فيها.

لا يقل عمره عن 25 سنة.

من ضمن الشروط ألا يكون قد حصل على تلك المنحة من قبل.

طريقة الاستعلام عن القبول في منحة الأراضي



وبعد التقديم في المنحة يمكن الاستعلام عن مدى استحقاق الحصول على الأراضي من المنحة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي منصة سكني.

تسجيل الدخول من خلال بيانات الطالب.

كتابة اسمك والرقم السري.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

والضغط على خدمة الاستعلام عن المنح.

كتابة رقم الهوية ورقم التسجيل الخاص بك. هناك رمز مرئي لابد أن يكتب.

والنقر على كلمة عرض.

وهذه المنحة قامت الحكومة السعودية بالإعلان عنها، تحديداً للأشخاص الذين لا يمتلكون أي مسكن يعيشوا به، وكانت هذه المنحة من ضمن مبادرة تعرف بمبادرة سكني.