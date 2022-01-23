تونس: أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة التونسية - فى بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم إجراء 30 ألفا و462 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 32.93%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 2553 شخصا، ليصل أجمالى المتعافين 718 ألفا و915 شخصا.

وأضافت أنّ إجمالى الوفيات بلغ - منذ ظهور الوباء - 25 ألفا و954 شخصا، فيما بلغ اجمالى الإصابات 846 ألفا و761 شخصا، منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 706 حالات، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 158 حالة، و38 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعى بالقطاعين العام والخاص.

وفى السياق، أعلنت الصحة التونسية تطعيم 14 ألفا و12 شخصا باللقاح المضاد لكورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالى الذين جرى تطعيمهم - منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضى - بلغ 6 ملايين و187 ألفا و489 شخصا، حيث جرى تطعيم 4 ملايين و554 ألفا و222 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و633 ألفا و267 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.

وأضافت أن إجمالى الجرعات المقدمة - منذ مارس الماضى - بلغ 12 مليونا و672 ألفا و586 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.