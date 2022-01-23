نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناع الساحر.. ماسك لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد يمنحكِ بشرة أصغر 10 سنوات بدون بوتوكس أو فيلر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدام ماسك لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الأساسيات للحفاظ على البشرة ونضارتها، ليس فقط لبشرة أكثر إشراقًا وبياضًا، ولكن أيضا للحصول على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد. فعنوان جمال المرأة دائمًا هو وجهها كلما ظهرت المرأة بوجه كالبدر، كلما كانت أكثر إثارة وجاذبية، دائما عليكي البعد عن المواد الصناعية وعليك الاهتمام بالبشرة بالطرق الطبيعية.

ماسك لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

نقد لكى ماسك الكولاجين الطبيعي لشد الوجه و التخلص من الترهلات، حيث ان نقص مادة الكولاجين من الجلد يؤدى الى ظهور التجاعيد في البشرة، لذلك نعرض لكى طرق ماسكات لزيادة الكولاجين في البشرة فقط اتبعي الاتي:

ماسك بياض البيض والنشا للوجه

هذه الوصفة بسيطة وسهلة وتتكون من:

بياض بيضة.

ملعقتين نشا.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

نقوم بمزج النشا مع بياض البيض حتى الحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك نقوم بفرده على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بماء دافئ، ثم مسح الوجه بقطنة مبللة بماء الورد.

تتميز هذه الوصفة بشد البشرة وتعمل على تنقية البشرة واكساب البشرة ملمسًا ناعمًا ومشرقًا.

طريقة عمل ماسك الشوفان للوجه

المكونات:

ملعقتين من دقيق الشوفان.

ماء ورد.

ملعقة جيل الصبار.

طريقة التحضير:

أولا نقوم بمزج ملعقتين من دقيق الشوفان مع ماء الورد وجل الصبار حتى الحصول على قوام سميك.

بعد ذلك نقوم بفرد الماسك على البشرة لمدة خمس دقائق.

ثم يتم غسل الوجه بماء دافئ.

وبعد تجفيف الوجه وضع القليل من جل الصبار على قطنة ومسح الوجه بها.

ماسك كولاجين طبيعي للوجة لبان الذكر مع النشا

ماسك اللبان الدكر يعمل على منح البشرة بالكولاجين ويعمل على ملء خطوط الوجه وتأخير ظهور التجاعيد مع المداومة على استخدامه يمنح الوجه مظهرًا صحيًا ومشرقًا يتكون الماسك من:

ملعقتين من اللبان المر(الدكر).

كوب ماء ساخن.

نشا.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

ينقع اللبان في الماء الساخن من المساء للصباح.

بعد ذلك يصفى الماء ويضاف اليه النشا حتي الحصول على قوام كريمي.

ثم يوضع على البشرة حتى يجف.

بعد ذلك تغسل البشرة بماء فاتر.

وبعد تجفيف الوجه يمسح بقطنة مبللة بماء الورد.

ويكرر الماسك مرتين في الأسبوع.

وفي الختام يجب على المرأة أن تحافظ على بشرتها دائما نظيفة وتعمل على ترطيبها والمداومة على عمل ماسك لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والظهور دائما بمظهر مشرق، وتجنب السهر والأطعمة التي تحتوى على مواد حافظة، وشرب الماء بانتظام، وتناول المزيد من الخضروات والفاكهة ،والابتعاد عن التدخين والعادات السيئة التي تضر بالبشرة.