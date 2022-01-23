نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة طلب مساعدة اجتماعية من بيت الزكاة الكويتي zakathouse.org.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب مساعدة اجتماعية من بيت الزكاة الكويتي ، من المشار ألية أن بيت الزكاة يتيح للعديد من المواطنين الراغبين في الحصول علي، قروض أو إتاحة بعض المساعدات العاجلة لكافة أفراد المجتمع الكويتي، وبالرغم من ذلك وضعت الجهات العاملة ببيت الزكاة رابط مفعل، يتم من خلاله تلبية جميع الاحتياجات المعنية للمتضررين والأسر المحتاجة، وذلك وفق نظام تعاوني متكامل ومتكافل، يتضمن الأفراد الكويتية ويندرج تحت مسمي التضامن المجتمعي، ونحن بدورنا نوضح كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة طلب مساعدة من بيت الزكاة.

طريقة طلب مساعدة اجتماعية من بيت الزكاة

يقدم بيت الزكاة نوعين من أنواع التضامن المجتمعي وهي القروض/ المساعدات، وقد حدثت الجهات المعنية طريقة التسجيل والتقديم في النظام حتي أصبحت إلكترونية، ونوهت هيئة بيت الزكاة انه مع التطور المستمر تم إلغاء تقديم الطلبات الورقية، ويتم الاتصال عند التقديم إلكترونياً وذلك بسبب التزاحم والحد منه والتغلب علي انتشار الإمراض في ظل الوقت الحالي، الذي تمر به البلاد من تفشي وباء كورونا المستجد، ويتثنى تقديم طلب المساعدة من خلال اتباع التالي:

يجب تسجيل الدخول إلي رابط بيت الزكاة الرسمي.

من الصفحة يجب اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر خدمات طالبي المساعدة.

ثم الضغط علي تقديم طلب مساعدة.

ينقلك المتصفح لصفحة بها ” تقديم مساعدة، تقديم قرض حسن”.

قم بالاختيار ثم كتابة جميع بياناتك الخاصة.

ثم طباعة الطلب والضغط علي أيقونة إرسال.

واذا كنت قد تقدمت بطلب قرض أو مساعدة في وقت سابق فيمكنك الدخول إلى نظام الخدمات الاجتماعية ، وقد أطلقت الجهات المختصة ذلك الرابط للاستفسار عن الخدمات وحجز المواعيد.

بيت الزكاة الكويتي

يتيح بيت الزكاة للمواطنين متابعة الطلبات من خلال موقع المؤسسة الذي يقدم للمواطنين الكويتيين الراغبين في الاستفسار عن طلباتهم المقدمة لمعرفة ما إذا كان قد تم قبولهم أو ما إذا كانوا لا يزالون قيد المراجعة، ومن خلال إعادة توجيه أموال الزكاة من المحسنين وأولئك الذين يتبرعون بأنفسهم وأموالهم للفقراء في الدولة، يتم تقديم الدعم للأبناء المحتاجين للمساعدة بشكل أفضل في التضامن في المنزل والتوازن الاجتماعي في الوطن.

شروط مساعدات بيت الزكاة

يوجد نوعين هما شروط للمرضي وشروط للغارمين، ومن تلك الشروط التالي:

أن يكون المتقدم غير قادر على العمل بسبب العجز الكلي. أن لا يقل سن المستفيد عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد عن 60 عاما. يجب أن يكون مقدم الطلب عاملاً من ذوي الدخل المحدود ، وليس لديه النفقة لشراء العلاج ، وليس لديه إمكانية الحصول على علاجه مجانًا.

أما عن شروط الغارمين