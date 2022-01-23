أعلنت وزارة الصحة أن الهند سجلت 333533 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية اليوم الأحد. وقالت الوزارة إن معدل شفاء المصابين يبلغ حاليا 93.18 في المئة. ولم يتوافر بعد عدد الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل 333533 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.