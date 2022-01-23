نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحضور في المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال عبر وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم بتحديد نظام الحضور في المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال في المملكة بعد قرار عودة الدراسة حضوريا بداية من اليوم الأحد 23 يناير لكل الطلاب من خلال إجراءات متبعة تهدف إلى حماية الطلاب وفرق المعلمين من خلال دليل تشغيلي تم توزيعه على المدارس والذي يهدف إلى تحقيق التباعد بين الطلاب مع الإلتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية لتأمين الطلاب والمعلمين على السواء.

نظام الحضور في المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال

شمل نظام الحضور في الدارس الإبتدائية ورياض الأطفال مجموعة من الإجراءات أهمها.

متابعة سير العملية التعليمية وتأمين المعقمات والكمامات وغرف العزل.

وجود مرونة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.

استئناف الدوام الحضوري للفئة العمرية الأقل من 12 عام وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.

التهيئة النفسية للطلبة وأولياء الأمور.

التأكيد على جاهزية أعمال الصيانة والنظافة في كل المدارس.

التأكيد على استعداد كل المدارس للعودة الحضورية في المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال.

الحفاظ على سلامة الطلاب والأسر في المجتمع.

العمل على تأمين البيئة المدرسية بالكامل من خلال استكمال البيئة التعليمية بشكل حضوري.

نصائح للطلاب قبل العودة الحضورية في المدارس

نصحت وزارة التعليم السعودي الطلاب بضرورة تنظيف اليدين جيدا من خلال استخدام معقمات قبل وبعد الخروج من الحافلة مع ضرورة تغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطس، وضرورة وجود مسافة بين الطلاب وغيره.

ضرورة تجهيز كل الحافلات بالمقعمات لضمان نظافة الأيدي بشكل كامل وتجنب لمس العينيين والأنف بأيادي غير مغسولة، وضرورة التأكيد على تعقيم الطالب لليدين وارتداء الطلبة الكمامة فضلا عن ضرورة التزام الطلاب بالمقعد طول فترة الرحلة.

نصحت وزارة التعليم السعودية بضرورة التهوية الجيدة للحافلات وضرورة فتح النوافذ فضلا عن تطهير الحافلة بعد خروج الطلاب يوميا مع الإلتزام بكل الإجراءات الإحترازية والبروتوكلات الصحية ومتابعة مدير المدرسة واللجان داخل المدرسة من أجل معرفة الوضع الصحي داخل المدرسة وإجراء أي مسحات عند الحاجة إليها وتخصيص غرف لعزل الطلاب حال الشك في إصابتها بكورونا والتواصل مع وزارة الصحة بشكل كامل من أجل إفادتها بأي إصابة وضرورة إبتاع بروتوكول وزارة الصحة بشكل مستمر ودائم.

يذكر أن منصة مدرستي واحدة من المنصات الهامة والهادفة في السعودية نظرا لأنها تساعد الطلاب والمعلمين على السواء، وتعد منصة مدرستي واحدة من المنصات المتوفر بها الكثير من الأنشطة والتي تعد بمثابة التدريب على العملية التعليمية وتدريب الطلاب على إستخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة الخاصة بالعملية التعليمية الخاصة بمنصة مدرستي ولكل الطلاب والمعلمين.