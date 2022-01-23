نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية ورفع الخدمات بواسطة ناجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية تعتبر خدمة الاستعلام عن ايقاف الخِدْمَات من أهم الخِدْمَات التي يتم تقديمها بواسطة وزارة العدل في المملكة العربية السُّعُودية حيث أنه من الممكن أن يقوم الفرد الذي تم التنفيذ ضده معرفة سواء إذا كان قد تم ايقاف خدماته أو لم يتم الإيقاف وذلك حتى يقوم الشخص برفع الإيقاف ولأهمية هذه الخدمة سوف نقوم من خلال مقالنا هذا بتوضيح طريقة استعلام عن خِدْمَات برقم الهُوِيَّة ونحن إلى ذلك سوف نوضح بعض الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن ايقاف الخِدْمَات.

استعلام عن ايقاف الخدمات برقم الهوية

لقد تم وضع بعض الخطوات التي يمكن إتباعها حتى يستطيع الشخص الاستعلام عن ايقاف الخِدْمَات برقم الهُوِيَّة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى رابط بوابة ناجز الإلكترونية

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الدخول.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بواسطة النفاذ الوطني وذلك بتدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في مكان اسم المستخدم.

الضغط على أيقونة قضائي من خلال رابط المحاكم.

بعدها يتم النقر على زر القضية المطلوبة.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة نص الحكم للتحقق من إيقاف الخِدْمَات.

استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية أبشر

قامت وزارة العدل في المملكة العربية السُّعُودية بإتاحة طريقة الاستعلام عن إيقاف الخِدْمَات برقم الهُوِيَّة عبر واسطة منصة أبشر الإلكترونية وذلك بإتباع بعض الخطوات السهلة والميسرة وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الذَّهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية absher.sa

بعد ذلك يتم اختيار أبشر أفراد.

ثم القيام بتسجيل الدخول بواسطة تدوين كل من (كلمة المرور، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية).

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم الضغط على زر خدمة قيود السفر وتقديم الخِدْمَات.

النقر على أيقونة الاستمرار.

وبعدها يتم إكمال كافة الخطوات المطلوبة حتى تظهر جميع البيانات.

استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية وزارة العدل

من الممكن أن يتم الاستعلام عن ايقاف خِدْمَات برقم الهُوِيَّة الوطنية بواسطة الموقع الخاص بوزارة العدل السُّعُودية وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

تم تحديد نوع الهُوِيَّة.

ثم يتم تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في المكان المخصص لذلك.

يتم استخدام التقويم في تحديد تاريخ الميلاد.

بعد ذلك يتم إدخال الكود الخاص بالتوثيق.

النقر على زر التالي.

تدوين رمز التحقق.

وأخيراً سوف يتم ظهور جميع البيانات التي تخص ايقاف الخدمات.

رفع ايقاف الخدمات بواسطة بوابة ناجز

من الممكن أن يتم رفع ايقاف الخِدْمَات بواسطة بوابة ناجز بإتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة ناجز وزارة العدل.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بواسطة النفاذ الوطني.

النقر على أيقونة خِدْمَات التنفيذ.

الضغط على أيقونة طلباتي.

النقر على زر إجراء طلب.

الضغط على أيقونة خِدْمَات رفع ايقاف الخِدْمَات.

تدوين بيانات السداد.

النقر على زر إرسال طلب رفع الخِدْمَات.

وبعد ذلك سوف يتم مراجعة الطلب المقدم وفي حالة الموافقة عليه سوف يتم رفع الإيقاف إلكترونيا.

الخدمات التي يشملها ايقاف الخدمات

قامت وزارة العدل في المملكة العربية السُّعُودية بتحديد الخِدْمَات التي يشملها إيقاف الخِدْمَات وهي قد جاءت على النحو التالي:

كافة الخِدْمَات المرورية.

الخِدْمَات الخاصة بالمصارف والبنوك.

استخراج وتجديد جواز السفر.

تجديد رخصة السيارات.

تجديد بطاقة الهُوِيَّة الوطنية أو الأحوال.

الخدمات التي لا يشملها ايقاف الخدمات

كما ذكرنا في السابق أنه يوجد خِدْمَات تشملها إيقاف الخِدْمَات فيوجد أيضاً خِدْمَات لا يشملها إيقاف الخِدْمَات وهي كالآتي:

الخِدْمَات التعليمية.

الخِدْمَات الصحية والعلاجية.

وأيضاً الخِدْمَات الخاصة بالعمل.

وهو إلى ذلك لا يشمل الخِدْمَات الخاصة بتوثيق المستندات.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم استعلام عن إيقاف الخِدْمَات برقم الهُوِيَّة كما قمنا بذكر استعلام عن إيقاف الخِدْمَات برقم الهُوِيَّة أبشر وقمنا بتوضيح استعلام عن إيقاف الخِدْمَات برقم الهُوِيَّة وزارة العدل ونحن إلى ذلك قمنا بذكر كيفية رفع ايقاف الخِدْمَات بواسطة بوابة ناجز وقمنا بذكر الخِدْمَات التي يشملها وأيضاً الخِدْمَات التي لا يشملها إيقاف الخِدْمَات.