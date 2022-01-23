«معلومات مضللة».. موسكو تنفى تصريحات الخارجية البريطانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اعتبرت الخارجية الروسية أن المعلومات المضللة التى نشرتها وزارة الخارجية البريطانية هى دليل آخر على أن دول الناتو، وعلى رأسها الأنجلو ساكسون، هى التى تصعد التوترات حول أوكرانيا.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "ندعو وزارة الخارجية البريطانية إلى وقف الأنشطة الاستفزازية، والتوقف عن نشر الهراء".

ويأتى البيان الروسى تعقيبًا على بين نشرته وزارة الخارجية البريطانية مساء أمس السبت، قالت فيه إن لديها معلومات تفيد بأن موسكو "تتطلع إلى تنصيب زعيم موال لروسيا فى كييف".