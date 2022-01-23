جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اعتبرت الخارجية الروسية أن المعلومات المضللة التى نشرتها وزارة الخارجية البريطانية هى دليل آخر على أن دول الناتو، وعلى رأسها الأنجلو ساكسون، هى التى تصعد التوترات حول أوكرانيا.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "ندعو وزارة الخارجية البريطانية إلى وقف الأنشطة الاستفزازية، والتوقف عن نشر الهراء".
ويأتى البيان الروسى تعقيبًا على بين نشرته وزارة الخارجية البريطانية مساء أمس السبت، قالت فيه إن لديها معلومات تفيد بأن موسكو "تتطلع إلى تنصيب زعيم موال لروسيا فى كييف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «معلومات مضللة».. موسكو تنفى تصريحات الخارجية البريطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.