الخارجية الأوكرانية تستدعى السفيرة الألمانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية فى رسالة، اليوم الأحد، استدعاء السفيرة الألمانية أنكا فيلدهاوزن، وذلك لـ"عدم قبول التصريحات التى أدلى بها القائد العام للبحرية الألمانية، كاى أخيم شونباخ"، بعدما أثار غضبًا واسعًا بسبب تصريحاته حول روسيا والنزاع الدائر فى أوكرانيا.





ووفقًا للتقارير، كان نائب الأدميرال وقائد البحرية الألمانية، كاى أخيم شونباخ، أعرب خلال زيارة له إلى الهند، عن تفهمه للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالنزاع الروسى الأوكرانى، قائلاً "شبه جزيرة القرم ضاعت ولن تعود"، فى إشارة إلى الجزيرة الأوكرانية التى ضمتها روسيا.

واعتبر القائد الألمانى أن الأقاويل حول رغبة روسيا فى الاستحواذ على الأراضى الأوكرانية "هى هراء".

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية استدعاء السفيرة الألمانية لدى أوكرانيا، أنكا فيلدهاوزن، فيما نأت وزارة الدفاع الألمانية بنفسها عن تصريحات شونباخ.

وحسبما كشف مقطع فيديو نشر على الإنترنت، قال شونباخ "إن القرم لن تعود أبدا إلى أوكرانيا، وأن هذه الدولة لن تفى بمعايير عضوية حلف شمال الأطلسى (ناتو)"، مضيفًا أن ما يريده الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "هو الاحترام".

وشكت أوكرانيا مرة أخرى من عدم رغبة ألمانيا فى توريد أية أسلحة إليها، وقالت: "نعرب عن خيبة أملنا العميقة من موقف الحكومة الألمانية بشأن عدم منح أسلحة دفاعية لأوكرانيا"، بعدما قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت، إن "تسليم الأسلحة لن يكون مفيدًا فى الوقت الحالى".