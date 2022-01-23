الولايات المتحدة تدين هجوم داعش على مركز احتجاز بالحسكة

جدة - نرمين السيد - أدانت الولايات المتحدة اليوم الأحد، الهجوم الذى شنه تنظيم داعش على مركز الاحتجاز التابع لقوات الأمن الداخلى بإقليم الحسكة فى شمال شرقى سوريا يوم الخميس الماضي، والذى استهدف تحرير مقاتلين معتقلين من أعضاء التنظيم.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم إن الولايات المتحدة تشيد بقوات سوريا الديمقراطية بسبب ردها السريع والتزامها المستمر بالقتال ضد تنظيم داعش فى المنطقة. وأوضح أن مهاجمة منشآت الاحتجاز أولوية رئيسية للتنظيم لأكثر من عام، غير أنه بسبب يقظة وكفاءة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولى لإلحاق الهزيمة بالتنظيم؛ أمكن إحباط عدد من الهجمات خلال تلك الفترة وخفض حدة هذا الهجوم. وأشار المتحدث إلى أن واشنطن ما زالت تساند شركاءها فى المنطقة لمواجهة فلول داعش، وبينما تمكن التحالف من تقليص قدرات التنظيم على تنفيذ هجمات، فإن داعش ما زالت تواصل محاولاتها لزعزعة استقرار المنطقة. وأكد أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بإلحاق الهزيمة بداعش بالعمل من خلال التحالف الدولى ومع الشركاء المحليين.

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