نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي وموعد مباريات اليوم في الأسبوع 23 وجدول الترتيب بشكل متجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد وموعد ونتائج مباريات اليوم في الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي وجدول الترتيب بشكل متجدد، من المنتظر أن تقام اليوم الأحد عدة مباريات ضمن مباريات الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي وأهم تلك المباريات هي مباراة ليفربول وكريستال بالاس وكذلك ليستر سيتي وبرايتون وأرسنال وبيرنلي وأخيرا مباراة تشيلسي وتوتنهام.

ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم

ننشر لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم وتحديث الترتيب يتم بشكل متجدد مع نهاية كل مباراة بالأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 23 18 3 2 15 14:55 41 57 2 ليفربول 21 13 6 2 17 18:55 37 45 3 تشيلسي 23 12 8 3 15 18:46 28 44 4 مانشستر يونايتد 22 11 5 6 16 30:36 6 38 5 وست هام يونايتد 23 11 4 8 15 31:41 10 37 6 توتنهام هوتسبير 19 11 3 5 19 22:26 4 36 7 آرسنال 20 11 2 7 18 25:33 8 35 8 وولفرهامبتون 21 10 4 7 17 16:19 3 34 9 برايتون 21 6 11 4 17 22:22 0 29 10 أستون فيلا 21 8 2 11 17 32:28 -4 26 11 ليستر سيتي 19 7 4 8 19 36:33 -3 25 12 ساوثهامتون 22 5 10 7 16 34:26 -8 25 13 كريستال بالاس 21 5 9 7 17 31:30 -1 24 14 برينتفورد 23 6 5 12 15 38:26 -12 23 15 ليدز يونايتد 21 5 7 9 17 40:24 -16 22 16 إيفرتون 20 5 4 11 18 35:24 -11 19 17 نورويتش سيتي 22 4 4 14 16 45:13 -32 16 18 نيوكاسل يونايتد 21 2 9 10 17 43:21 -22 15 19 واتفورد 20 4 2 14 18 40:23 -17 14 20 بيرنلي 17 1 8 8 21 27:16 -11 11

موعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تقام اليوم الأحد أربعة مباريات في الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول وكريستال بالاس في تمام الخامسة مساء بتوقيت الرياض.

ليستر سيتي وبرايتون في الخامسة مساء بتوقيت الرياض.

مباراة أرسنال وبيرنلي في تمام الخامسة مساء بتوقيت الرياض.

مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت الرياض.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الأول برصيد 57 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وتشيلسي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 38 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الخامس برصيد 37 نقطة، ويأتي توتنهام في المركز السادس برصيد 36 نقطة، ويأتي أرسنال في المركز السابع برصيد 35 نقطة، ويأتي وولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 34 نقطة، وبرايتون في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

صراع قاع الدوري الإنجليزي

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، نجد هناك أربعة أندية تتنافس على الهروب من شبح الهروب من الهبوط في الدوري الإنجليزي وأهمها نوريتش سيتي في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، ونيوكاسل يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة، وواتفورد في المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة، بينما يتذيل بيرنلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نتابع معكم نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي ضمن مباريات الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم وسط بحث من جانب الأندية الإنجليزية للفوز وخاصة من جانب ليفربول من أجل محاولة تقليل المسافة بينه وبين مانشستر سيتي، ويغيب عن ليفربول كلا من محمد صلاح وساديو ماني نظرا لمشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية والمقامة في الكاميرون حاليا.