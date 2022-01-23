نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هوندا اكورد 2022 تنافس الدفع الرباعي بـ400 ريال شهريا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تساءلت يومًا عن سر إقبال المستهلكين في السعودية والعالم على اقتناء هوندا اكورد إحدى سيارات السيدان متوسطة الحجم بينما تغمر سيارات الدفع الرباعي السوق؟ وهل تساءلت عن السر الذي جعل هوندا أكورد 2021 أفضل سيارة في أمريكا الشمالية ؟ وهل تعلم أنه بعد مرور 10 أجيال تقريبا من أكورد سيكون العالم على موعد مع مزيد من المفاجآت في أكورد 2023 التي تأتي بمواصفات تنافس سيارات الدفع الرباعي؟.

مزايا هوندا اكورد 2022

تمتع honda accord بقدرات مماثلة لسيارات الدفع الرباعي وتتطور دائمًا لتوفير أكبر قدر من الراحة والمتعة على الطريق، وتعتبر هوندا من أكثر العلامات التجارية مبيعًا في السعودية وفي العالم ، وقد حازت أكورد على ثقة المستهلكين عبر أجيالها العشرة، وبناءً على اختيارك ، يمكنك الحصول على أي من الطرازين سواء المحرك العادي بشاحن توربيني أو المحرك الهجين الهايبرد.

وبالرغم من أن طراز 2022 من أكورد ، لم يتغير كثيرًا مقارنة مع هوندا اكورد 2021 التي جاءت بتغييرات عديدة مثل الواجهة الأمامية الأحدث والأكثر جرأة جنبًا إلى جنب مع تصميم منقح.

فقد تم تزويد أكورد 2022 بعدة مزايا تقنية توفر الراحة ومتعة القيادة معا مثل Wireless Android Auto و Apple CarPlay في جميع الطرز مع إلغاء ناقل الحركة اليدوي لـ CVT التقليدي، واستبداله بناقل حركة أوتوماتيكي قابل للتغيير بعشر سرعات يأتي مقترنًا بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني ما يجعلها تتفوق على تويوتا كامري وكيا K5 ونيسان ألتيما وحتى هيونداي سوناتا.

سعر أكورد 2022 في السعودية

تم طرح أكورد في الأسواق العالمية بسعر 27 ألف دولار وهو ما يعادل 100 ألف ريال تقريبًا للفئة الأولى ذات المحرك التوربيني، أما الفئة الأعلى فقد يصل سعرها إلى 38 ألف دولار أي ما يعادل 140 ألف ريال للشراء النقدي غير شامل قيمة الضريبة المضافة على السيارات.

تقسيط هوندا اكورد 2022

يمكن تقسيط اكورد 2022 بقسط شهري يبدأ من 400 ريال على 84 شهرًا بإجمالي 33 ألف ريال ويتبقى مبلغ 66 ألف ريال تقريبا توزع بين الدفعة الأولى والأخيرة مع التأكيد على أهمية سداد الضريبة المضافة ومعدل الزيادة السنوية نقدًا لتخفيف قيمة الأعباء المالية النهائية على المشتري مع التذكير أن هذا السعر لا يشمل رسوم تسجيل السيارات الجديدة.