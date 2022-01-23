طريقة التقديم علي منحة الأراضي المجانية من وزارة الاسكان السعودية 1443

استطاعت المبادرات التي تقدمها الحكومة السعودية خدمة العديد من أبناء الشعب السعودي أهمها مبادرة الدعم السكني التي أطلقتها وزارة الإسكان، وكذلك قد حددت الجهات المختصة بعض الأراضي داخل المملكة حتى يتم توزيعها على المواطنين طبقا لشروط الإستحقاق وقد أقر الديوان الملكي للدولة على هذا البرنامج بنجاح حتى يمتلك ابناء الدولة ممن لا يمتلكون منازل ان يحصلوا على سكن ملاءم صالح للمعيشة في جميع مناطق المملكة.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على الأراضي المجانية

هناك بعض الشروط اللازمة والواجب توافرها وضعتها وزارة الإسكان لضمان حصول المواطنين المستحقين على الدعم اللازمة من برنامج الحصول على الاراضي المجانية من سكني، كما سنوضح فيما يلي أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على أرض مجانية من سكني يحمل الجنسية السعودية، مع ضرورة إثبات تواجد المتقدم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بصفة دائمة هو وأسرته.

تمنح وزارة الإسكان الاراضي المجانية للأسر التي لم يبلغ عمر أبناءها الذكور أكثر من 25 عاماً، وفي حالة الأبناء البنات الغير متزوجات يجب أيضاً ان لا يزيد عمرهم عن 25 عاماً.

لا يحق للأسرة التي سبق لأحد أبناءها الذكور الزواج من قبل الاستفادة من برنامج الاراضي المجانية من سكني.

في حالة رفض طلب التقديم لمخالفة شروط الإستحقاق لا تستطيع الأسرة معاودة تقديم الطلب خلال خمس سنوات من تقديم الطلب السابق.

في حالة حصول الأسرة على المساعدة السكنية من خلال برنامج الارض المجانية من سكني لا يمكنهم الإستفادة مرة أخرى من برامج الدعم السكني التي تقدمها الحكومة السعودية في المملكة.

طريقة التقديم للحصول على الاراضي المجانية من سكني

يتمكن المواطنين من تقديم طلب الحصول على أرض مجانية ضمن برنامج وزارة الإسكان الخاص بالدعم السكني اللازم للأسر المستحقة عن طريق المواقع الإلكترونية، وتتم خطوات تقديم الطلب كالآتي: