نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي المطور المساعدة المقطوعة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها بدأت فى صرف مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور من يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 كدفعة أولى، وأوضحت أنه سوف يتم إعلام المستفيدين بنتيجة الاستحقاق وإيداع المعاش فى حساباتهم بشكل تدريجي من خلال إرسال رسائل نصية على الجوال وذلك للمستحقين واللذين تم قبول طلبهم، وإليكم فيما يلي كل ما يخص معاش الضمان الإجتماعي المطور 1443.

وكانت قد أعلنت الوزارة فى وقت سابق أن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي يكون بعد شهر من صدور قرار الطلب مشيرة إلى أنها تسعى فى الفترة القادمة إلى توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي لكافة المستحقين الجدد والسابقين تدريجيا.

معاش الضمان الاجتماعي المطور

تهدف منصة دعم إلى تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة الغير قادرة على الإنتاج والعمل والمطلقات والأرامل والأيتام وذوى الإعاقات وتوفير فرص عمل مناسبة للقادرين منهم على العمل بعد اجتيازهم لبرامج التدريب والتأهيل الوظيفي والذي يعد من أهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي.

ويذكر أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية قد بدأت فى استقبال طلبات مستفيدي الضمان الاجتماعي منذ 20 نوفمبر 2021 ويتم إعلان نتائج أهلية المتقدمين للمعاش بعد انتهاء الوزارة من دراسة جميع الطلبات المقدمة ومدى استيفائهم لجميع شروط الاستحقاق الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأيضاَ يمكنكم معرفة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي بعد التسجيل وقبول الطلب عبر الخطوات التالية:

كيفية التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور