ترقب نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم وموعد مباراة تونس اليوم والقنوات الناقلة بكأس الأمم الأفريقية

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير التونسية نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، حيث تسعى الجماهير التونسية لتحقيق منتخب بلادها مفاجأة كبيرة أمام نيجيريا في مواجهة اليوم في دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويسعى منتخب تونس لتحقيق الفوز على نيجيريا في مواجهة اليوم بكأس الأمم الأفريقية بدور ال 16 من البطولة الأفريقية.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة تونس ونيجيريا في مباراة اليوم في كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

من المرتقب أن تقام مباراة تونس ونيجيريا اليوم في دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في تمام الثامنة مساء بتوقيت تونس، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في تحدي صعب وقوي بالنسبة لمنتخب تونس في مواجهة نيجيريا والذي نجح في تصدر مجموعته في وجود منتخب مصر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم

من المنتظر أن تقوم قناة bein sports HD 2 مباراة تونس ونيجيريا بتعليق المعليق التونسي عصام الشوالي، ويسعى منتخب تونس لإظهار قوته على مستوى الفريق وتحقيق مفاجأة ومحاولة الفوز على منتخب نيجيريا القوي والمتجانس.

المدير الفني التونسي يؤكد قدرة تونس على الفوز على نيجيريا

كان المدرب التونسي، الحبيب بن رمضان قد أكد قدرة تونس على تجاوز نيجيريا والوصول إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية، وأكد أن تونس لها حظوظ كبيرة من أجل عبور نيجيريا في مواجهة اليوم.

يذكر أن تونس ستواجه نيجيريا وعينها على التأهل، وستبدأ المباراة على مايبدو بتحفظ كبير من أجل امتصاص قدرة نيجيريا الهائلة في تنقل الكرة والقدرة على التصويب وإحراز الأهداف من البداية.

توقعات نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم

يتوقع الجماهير أن يلاقي منتخب تونس مباراة صعبة اليوم أمام نيجيريا خاصة وأن منتخب تونس من المنتخبات القوية في مواجهة من المواجهات القوية اليوم أمام نيجيريا والذي يعد من المنتخبات القادرة على الفوز نظرا للأداء المميز والتي ظهرت عليه نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسنتابع معكم كل جديد فيما يخص نتيجة مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس الأمم الأفريقية.