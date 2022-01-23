شروط الحصول على قرض أفق من بنك التنمية الاجتماعي 1443 بالمملكة

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن شروط الحصول على قرض أفق من بنتك التنمية الاجتماعي، كما يقدم بنك أفق العديد من التمويلات و القروض للشركات و المؤسسات الخاصة التي تجاوز مدة نشاطهم عن 3 سنوات، كما يحرص جميع بنك أفق على تقديم العديد من الخدمات و التمويلات الميسرة التي تساعد وتنساند المواطنين السعوديين في دعم المشروعات المختلفة التي تعمل في خدمة المواطنين، ولذلك يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين من مختلف الفئات عن الشروط التي وضعها بنك أفق للحصول على قرض المشروعات، وسنقدم لكم هذا مع خطوات التقديم على قرض أفق.

شروط الحصول على قرض أفق من بنك التنمية الاجتماعي

هناك بعض المعايير والضوابط التي وضعها بنك أفق بتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي لقبول الحصول على بنك أفق للمشروعات والمؤسسات التي يزيد السجل التجاري الخاص بهذه المؤسسة عن 3 سنوات، وشروط القرض هي:

لابد أن تكون المؤسسة او الشركة الخاص بك تعمل في القطاعات التي يدعمها بنك أفق وهي الصناعة، السياحة، التعليم، التجزئة، الترفية، التقنية.

البنك هو المسؤل عن تحديد قيمة التمويل وهذا يختلف بحسب المبيعات و نوع القطاع، بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل 10 مليون ريال سعودي.

يشترط ألا تكون الشركة أو المؤسسة لن تمر يضيق مالي في آخر 3 سنوات.

ان يكون ايرادات الشركة سنوياً لا تقل عن 3 مليون ريال سعودي.

لابد أن تكون الشركة تعمل أكثر من 3 سنوات.

يشترط أن يكون المؤسسة لديها سجل تجاري نشط.

لابد تقديم ميزانية الشركة لمدة آخر 3 سنوات لشركة.

خطوات التقديم للحصول على قرض افق

يمكنك التقديم إلى قرض افق من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية إلكتروني مع رفع المستندات والأوراق المطلوبة، وخطوات التقديم هي: