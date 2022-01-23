فيديو حصري من سجن غويران.. هذا هو الموقف على الأرض

نفى مدير المكتب الإعلامي لوحدات حماية الشعب سيامند علي، سيطرة تنظيم "داعش" على سجن غويران بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مؤكدا أنه لا يزال يخضع للقوات الكردية.

ومنذ الخميس يشن "داعش" هجوما على السجن، الذي يحتجز به نحو 5 آلاف من أعضاء التنظيم الإرهابي.

وتحدث سيامند علي في فيديو حصري لـ"دوت الخليج" وهو يتجول داخل وخارج سجن غويران، مؤكدا سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، سواء على الطريق الرئيسي أمامه أو على المنشأة من الداخل.

وتعد وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لوحدات حماية الشعب أن 8 سيارات مفخخة تابعة لـ"داعش" حاولت اقتحام البوابة الرئيسية للسجن، حيث جرى التعامل معها والقضاء على الإرهابيين الذين كانوا بها.

وأشار علي إلى أن "مركبة مفخخة جاءت بعد التفجير الأول وحاولت الدخول من البوابة الثانية للسجن، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من إيقافها، وقتل ركابها من إرهابيي داعش".

وأوضح أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على كافة أسوار السجن حيث تتمركز هناك، مؤكدا أن "الصور الملتقطة له من داخل سجن غويران".

واتسمت المعلومات المتعلقة بالمواجهات في سجن غويران بالتضارب، ففي حين قالت قوات سوريا الديمقراطية إن المنشأة "كانت ولا تزال تحت سيطرتها"، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم "داعش" استولى على السجن.

وكان المرصد قد أعلن ليل السبت، ارتفاع عدد قتلى المواجهات الدائرة في سجن الصناعة في حي غويران، إلى 102 شخصا على الأقل، من بينهم 7 مدنيين.

وذكر المرصد أن المواجهات التي بدأت الخميس أسفرت عن مقتل 102 شخص، هم 61 داعشيا و34 من "قسد" و7 مدنيين، مشيرا إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك، فضلا عن إصابة عدد كبير من الأشخاص.

ونفذت طائرة حربية تابعة للتحالف الدولي غارة استهدفت أحد الأبنية في السجن، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.