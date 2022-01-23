بايدن يحذر روسيا من عواقب غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فأن بايدن اجتمع مع فريق الأمن القومى الأمريكى لبحث الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن فريق الأمن القومى أطلع بايدن، على التحركات الروسية على حدود كييف.

وتتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، روسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا، بينما تنفى موسكو تلك الاتهامات، مبررة حشودها بتواجد الناتو فى أوكرانيا، وهو ما تعتبره تهديدًا لأمنها وحدودها.