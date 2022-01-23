البيت الأبيض: الاتهامات البريطانية لروسيا حول أوكرانيا مقلقة جدا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى إميلى هورن إن "هذا النوع من المؤامرات مقلق جدا"، مشيرة إلى أن الشعب الأوكرانى لديه الحق السيادى فى تقرير مستقبله، مؤكدة فى الوقت نفسه أن واشنطن تقف إلى جانب شركائها المنتخبين ديمقراطيا فى أوكرانيا.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت، فى بيان لها، أنها تتوفر لديها معلومات، تفيد بأن الحكومة الروسية تسعى إلى تنصيب زعيم موال لروسيا فى كييف تزامنا مع التفكير فيما إذا يجب غزو أوكرانيا.
على صعيد متصل، اجتمع الرئيس الأمريكى جو بايدن مع فريقه للأمن القومي، فى كامب ديفيد، لمناقشة الوضع الحالى للعمليات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، والجهود المستمرة لتهدئة الموقف.
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