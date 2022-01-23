بسبب أوميكرون.. إلغاء حفل زفاف رئيسة وزراء نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، إلغاء حفل زفافها، بعدما فرضت الحكومة قيودًا جديدة لإبطاء انتشار المتحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا.





وفى تصريحات صحفية، قالت رئيسة الوزراء إن "نيوزيلندا ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19، مع استخدام الكمامات بشكل أكبر، وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص فى أماكن الضيافة والمناسبات المقامة فى أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف، أو 25 شخصًا إذا كانت الأماكن لا تفرض تصاريح اللقاح".

وأكدت رئيسة الوزاء: "لن يقام حفل زفافى"، معربة عن آسفها لأى شخص حدثت معه مثل هذه الظروف.

وقالت أرديرن: "هذه هى الحياة.. أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة، وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحيانا عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أى حزن أشعر به".

وقررت نيوزيلندا فرض استخدام الكمامات، والحد من التجمعات اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الأحد، بعدما تأكدت إصابة 9 أشخاص بالمتحور أوميكرون، وانتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.