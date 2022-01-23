وفى تصريحات صحفية، قالت رئيسة الوزراء إن "نيوزيلندا ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19، مع استخدام الكمامات بشكل أكبر، وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص فى أماكن الضيافة والمناسبات المقامة فى أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف، أو 25 شخصًا إذا كانت الأماكن لا تفرض تصاريح اللقاح".
وأكدت رئيسة الوزاء: "لن يقام حفل زفافى"، معربة عن آسفها لأى شخص حدثت معه مثل هذه الظروف.
وقالت أرديرن: "هذه هى الحياة.. أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة، وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحيانا عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أى حزن أشعر به".
وقررت نيوزيلندا فرض استخدام الكمامات، والحد من التجمعات اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الأحد، بعدما تأكدت إصابة 9 أشخاص بالمتحور أوميكرون، وانتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب أوميكرون.. إلغاء حفل زفاف رئيسة وزراء نيوزيلندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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