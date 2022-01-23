إطلاق نار بعدد من الثكنات العسكرية فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إنه تم سماع دوى إطلاق نار كثيف من معسكر الجيش الرئيسى فى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وبدأ إطلاق النار فى معسكر سانجولى لاميزانا، الذى يضم قيادة أركان الجيش، فجر اليوم الأحد، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

واعتقلت السلطات 8 جنود على الأقل فى وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه فى تآمرهم ضد الحكومة.

واندلعت مواجهات، أمس السبت، بين الشرطة ومتظاهرين تحدوا حظر التجمّع احتجاجا على انعدام الأمن ببوركينا فاسو، التى تعانى من الجماعات الإرهابية.