شروط الحصول علي قرض سكني للمتزوجات وأهم الخطوات اللازمة لتقديم الطلب

يقدم برنامج سكني العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين من بين هذه الخدمات نتحدث عن قرض سكني للمتزوجات، هذا القرض الذي قامت الدولة بتوفيره للنساء حتى يتمكنوا من شراء مسكن خاص لهم أو بناء مسكن، طبقاً للشروط اللازمة لإستحقاق القرض حيث تتولى وزارة الشؤون احتساب وتحديد قيمة القرض اللازمة بعد عمل المعاينة، كما تسمح الحكومة السعودية للمتزوجات من مواطني المملكة الحصول على القروض العقارية حتى تستطيع الحصول على السكن المناسب.

شروط الحصول على قرض سكني للمتزوجات

يعد قرض سكني من القروض العقارية لأنه يؤخذ للبناء الذاتي وتضاف عليه الأرباح الخاصة بالقرض، ولكن هناك بعض الشروط الواجب توفرها لتقديم طلب الحصول على القرض لشراء منزل خاص أو بنائه وهي كالتالي:

يجب أن تكون المرأة المتقدمة للحصول على القرض السكني تحمل الجنسية السعودية ومتزوجة أيضا من رجل سعودي الجنسية.

ضرورة إثبات تواجد المتقدمة للحصول على القرض داخل أراضي المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.

تعد الزوجة السعودية تابعة لزوجها في الدعم السكني لهذا يمكن لأي إمرأة سعودية تقديم طلب الحصول على القرض السكني كما يمكنها إرسال طلب التقديم بإسمها إذا أقر الزوج بالتنازل لزوجته عن هذا الدعم المقدم.

في حالة عدم توافر مسكن ملائم للمعيشة تستطيع الزوجة تقديم طلب الحصول على قرض سكني للمتزوجات.

في حالة الاستفادة من برامج الدعم السكني من قبل لا يسمح للمتزوجات بتقديم طلب جديد للحصول على قرض سكني.

الخطوات اللازمة لتقديم طلب قروض سكني للمتزوجات

لم تضع الجهات المختصة شروطاً تحكم العمر الخاص بالمتزوجات أثناء تقديم طلب الحصول على قرض سكني، حيث يتمكن المواطنين السعوديين من الحصول على قرض سكني للمتزوجات من عن طريق اتباع الخطوات الآتية: