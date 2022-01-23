مواصفات وسعر السيارة تويوتا كورولا كروس 2022 بالسعودية

مواصفات وسعر السيارة تويوتا كورولا كروس 2022، تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2022 من أشهر السيارات المتواجدة في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي فأصدرت تويوتا هذه الفئة من السيارة في النصف الأخير من عام 2021 فهي من السيارات الصغيرة التي تتمتع بالكثير من المميزات والخصائص وتتبعوا معنا في المقال التالي كل ما يخص سيارة تويوتا كورولا كروس.

أهم مميزات سيارة تويوتا كورولا كروس:

اتسمت سيارة تويوتا كورولا كروس بالكثير من السمات التي تميزها عن غيرها من السيارات ومن بين تلك السمات كلًا من التالي:

يصل طول السيارة إلى 4460 مللي متر ويصل ارتفاعها إلى 1620 مللي متر ويصل العرض إلى 1.825 ملليمتر.

يصل طول قاعدة العجلات إلى 2640 مللي متر.

يعمل موتور السيارة بقوة تصل إلى 169 حصان ويصل حجم الموتور إلى 2000 سي سي كما أنها مكونة من أربعة سلندر.

يصل عزم دوران السيارة إلى 203 نيوتن لكل متر وتصل قدرته على السحب إلى 680 كيلو جرام.

يصل مقاس جنوط عجلات السيارة القياسية ومساحة الشحن إلى 17.8 قدم مكعب.

تتوفر هذه السيارة بأكثر من لون والألوان هي الأبيض والأسود والأحمر والقرمزي والأزرق والرمادي والفضي.

تحتوي السيارة على منافذ يو سي بي مع خاصية البلوتوث.

تحتوي على شاشة وسائطية من أجل عرض كافة المعلومات ويصل مقاس الشاشة إلى 7 بوصة.

تحتوي السيارة على مقاعد داخلية ذو مساحة كبيرة ومريحة للغاية.

تحتوي على مقصورة داخلية ممتازة كما أنها تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق من نوع abs.

تحتوي السيارة على مجموعة من المصابيح الأمامية التي تعمل بالاعتماد على تقنية الليد.

تحتوي السيارة على كاميرا محيطية تعمل بزاوية تصل إلى 360 درجة مئوية.

تحتوي السيارة على نظام الفرملة الذاتية كما أنها تحتوي على أقفال لمقاعد السيارة.

تحتوي السيارة على تقنية التحكم في ثبات السيارة بصورة إلكترونية.

تتمتع السيارة بتقنية النقطة العمياء مع الوسائد الهوائية التي تحمي الركاب أثناء التعرض لأي صدام أو حادث.

عيوب السيارة تويوتا كورولا كروس:

من عيوب السيارة أن تسارعها ضعيف بالإضافة إلا أن الصف الثاني ذو مساحة ضيقة كما أن شاشة المعلومات مقاسها صغير للغاية.