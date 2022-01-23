نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإمارات وسوريا القادمة الخميس تصفيات كأس العالم القنوات الناقلة والتشكيل ورابط التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب آل مكتوم بمدينة دبي الإماراتية، موعد مباراة الإمارات وسوريا، في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 المجموعة الأولى لقارة أسيا، اللقاء الذي يدخل الأبيض الإماراتي باحثاً عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، لتعزيز احتلاله للمركز الثالث المؤهل للملحق الأسيوي للتصفيات، في ظل مطاردة من العراق، التي ستخوض في نفس اليوم لقاء صعب ضد متصدر المجموعة المنتخب الإيراني في طهران، حدد الاتحاد الإماراتي أشتراطات الحصول على تذكرة المباراة، وأعلن رابط التسجيل الإلكتروني لحجز التذاكر التي تم طرحها للبيع أمس.

يدخل الإمارات اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز على المنتخب السوري الذي يحتل الترتيب السادس والأخير في المجموعة الأولى برصيد تقنتين فقط، من تعادلين حققهم منهم التعادل مع الإمارات في الدور الأول بهدف لكل منتخب، اللقاء اليوم يعد الفرصة الأخيرة للمنتخب السودي نصور قاسيون في العودة للصورة، لاحتلال المركز الثالث الذي يتصارع عليه 4 دول عربية.

موعد مباراة الإمارات وسوريا القادمة

الموعد : الخميس القادم الموافق 2022/01/27.

التوقيت العالمي : 15.00 الثالثة عصراً بتوقيت غرينتش.

16.00 : بتوقيت كلاً من دول المغرب العربي، الجزائر، تونس، المغرب.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، جمهورية ليبيا.

18.00 : السادسة مساءً مكة المكرمة، سوريا، العراق، الكويت، قطر، الأردن، فلسطين.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة مستضيفة اللقاء، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة الإمارات ضد سوريا

تنقل المباراة على الهواء مباشراً عبر أكثر من قناة رياضية عربية، منها قناة أبوظبي الرياضية، وقنوات ssc الرياضية السعودية، التي تمتلك حقوق جميع مباريات المنتخب السوري، وأيضاً تنقل عبر قنوات بي إن القطرية.

تاريخ مواجهات سوريا والإمارات

تاريخ لقاءات المنتخبين في صالح الأبيض الإماراتي على حساب نسور قاسيون، فقد تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 14 مباراة، فازت الإمارات في 6 كان أخرهم الفوز بهدفين مقابل هدف في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في دولة قطر، بينما فاز منتخب سوريا في مباراتين فقط، وحسم التعادل نتيجة 6 مواجهات، كان أكبر فوز للإمارات 3 صفر عام 2005 في مباراة ودية.

رابط حجز تذاكر مباراة الإمارات وسوريا.