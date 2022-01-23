نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث رابط المربع الإلكتروني نتائج الصف الثاني عشر الكويت وزارة التربية نتائج الثانوية العامة بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المربع الإلكتروني من أهم الروابط الإلكترونية وأكثرها بحثاً حالياً، حيث يتم من خلاله استعراض نتائج الطلاب بمختلف المراحل بالكويت، وقد أعلنت وزارة التربية الكويتية نتائج مختلف الصفوف للفصل الدراسي الأول 2021-2022، وينتظر طلاب الصف الثاني عشر نتائجهم للفصل الدراسي الأول لهذا العام، حيث من المنتظر أن يتم إعلان نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022، قبل نهاية هذا الشهر حيث تقوم الوزارة بتصحيح المواد أول بأول للانتهاء من النتائج قريباً، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نستعرض معكم الرابط الرسمي المباشر لاستخراج النتائج إلكترونياً.

رابط المربع الإلكتروني الكويت

الدخول على الموقع الإلكتروني “app.moe.edu.kw“.

تحديد نتائج الصف الثاني عشر.

كتابة الرقم المدني.

الضغط على عرض.

نتائج الثانوية العامة الكويتية 2022

تعتبر نتائج الثانوية العامة الكويتية من أهم النتائج التي يمر بها الطالب خلال مراحل تعليمه، فعليها يتحدد مستقبلة التعليمي في الدخول للجامعة والكلية التي يريد الالتحاق بها، بالإضافة لاكتسابه العديد من الخبرات والمعلومات التي تساعده في مسيرته التعليمية في المستقبل، هذا وقد بدأ طلاب الصف الثاني عشر أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، من يوم الخميس الموافق 6 يناير الجاري بالنسبة للقسم الديني، أما القسمين الأدبي والعلمي فقد بدأت اختباراتهم يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022، على أن تستمر الاختبارات حتي يوم الإثنين الموافق 24 من نفس الشهر.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الكويتية الفصل الدراسي الأول 2021-2022

أكدت وزارة التربية الكويتية على قيام الكنترولات بأعمال التصحيح لكل مادة عقب الانتهاء من اختبارها أول بأول.

حتي يتم الانتهاء من رصد الدرجات وتجهيز النتيجة في أقرب وقت عقب الانتهاء من الاختبارات.

هذا وتستمر الاختبارات للصف الثاني عشر بالكويت حتي يوم الإثنين الموافق 24/1/2022 للقسم الأدبي والتعليم الديني.

على أن تنتهي الاختبارات للقسم العلمي اليوم الأحد 23/1/2022.

المربع الإلكتروني للنتائج

يحتل موقع المربع الإلكتروني للنتائج مكانة متميزة بالكويت.

فقد خصصته وزارة التربية الكويتية لعرض النتائج الطلابية بمختلف المراحل.

ضمن تفعيل النظام الإلكتروني لتقديم مختلف الخدمات للطلاب وأولياء الأمور.

دون الحاجة للتكدس والتزاحم خلال استخراج النتائج بالمدارس، هذا بالإضافة لحرص الوزارة على سلامة الجميع من انتقال عدوي فيروس كورونا خلال التعرف على النتيجة.

وزارة التربية الكويتية

تقوم وزارة التربية الكويتية بمجهود كبير للحفاظ على سلامة الطلاب.

سواء خلال العام الدراسي أو أثناء الامتحانات وكذالك خلال إعلان النتائج.

ويظهر ذلك من خلال المتابعة المستمرة من قيادات الوزارة لتنفيذ التعليمات الوقائية والصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وتزليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحانات وتهيئة البيئة المحيطة بالطلاب لمنع التوتر خلال الاختبارات، مع الالتزام بتنفيذ التعليمات وعدم الخروج عن النظام العام باللجان.