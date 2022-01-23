نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية 2022 دليل القبول الخاص admission.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية 2021-2022، من أهم كلمات البحث حالياً بعد فتح رابط التقديم الخاص للجامعات السودانية، والذي بدأ يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 27 من نفس الشهر، وقد قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن نتائج القبول العام للجامعات السودانية يوم الثلاثاء الموافق 18/1/2022، واستخراجها إلكترونياً عبر موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، وحرصاً من موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” في عرض أهم الأخبار وتقديم المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، نعرض عليكم الرابط الرسمي المخصص لمعرفة نتائج القبول للجامعات السودانية، بالإضافة للأسس والضوابط التي يتم من خلالها التقديم على هذا النظام مع تفاصيل الموضوع.

رابط نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية

الدخول على الموقع الإلكتروني “admission.gov.sd“.

النقر على النتيجة.

إدخال رقم الاستمارة.

الضغط على إرسال.

موعد إعلان نتائج القبول الخاص

تقوم وزارة التعليم العالي السودانية من خلال الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، بالإعلان عن موعد صدور نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية 2021-2022، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التقديم الخاص للجامعات السودانية وفحص الرغبات، على أن يكون استخراج النتيجة إلكترونياً برقم الاستمارة.

دليل القبول على النفقة الخاصة لمؤسسات التعليم العالي

يقوم الطلاب الراغبين في التقديم على النفقة الخاصة للجامعات السودانية، بالإطلاع على دليل القبول الخاص لمؤسسات التعليم العالي، قبل البدء في التقديم على نظام النفقة الخاصة للجامعات السودانية، وقد حددت وزارة التعليم العالي السودانية عدة أسس للتقديم والقبول على هذا النظام، نستعرضها معكم خلال النقاط التالية للاسترشاد.

أسس وضوابط القبول على النفقة الخاصة

يتم قبول أعداد إضافية فوق العدد المخطط للدراسة على نظام النفقة الخاصة.

بشرط أن تكون المقاعد المخصصة لكل كلية 50% من العدد المخطط للقبول العام للكلية أو التخصص المعني.