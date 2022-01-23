المرصد السورى: اشتباكات سجن غويران تخلف أكثر من 100 قتيل

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ارتفاع بالقتلى فى اشتباكات سجن غويران السورى إلى أكثر من 100 قتيل، وذلك منذ بدء هجوم داعش على سجن الصناعة فى حى غويران بالحسكة شمال شرق سوريا.





وحسبما أفاد المرصد السورى، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء عملية سجن غويران، الخميس الماضى، إلى 102 قتيل، بينهم 61 من داعش و34 من القوات الكردية وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب، و7 مدنيين.

وأشار المرصد إلى توقعات بأن يكون عدد القتلى أكبر من ذلك، نظرًا لوجود العشرات الذين لا يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة من كافة الأطراف، إضافة لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم فى حالات خطرة.

قالت مصادر المرصد إن اشتباكات متقطعة لا تزال تدور فى المبانى المحيطة بالسجن فى حى غويران، نتيجة ملاحقة العناصر الهاربين ومقاومتهم. فيما دفعت قوات التحالف الدولى وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء أمس السبت، بتعزيزات عسكرية كبيرة جدًا إلى مدينة الحسكة.

وقالت مصادر سورية فى مدينة الحسكة: "وصلت عربات مدرعة أمريكية إلى حى غويران جنوب مدينة الحسكة والمجاور لسجن الصناعة الذى يسيطر عليه مسلحو تنظيم داعش. كما وصلت المئات من العربات العسكرية التى تحمل مقاتلين وأسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية من مناطق محافظة الحسكة".

ووفقا للمرصد، فإن سجن غويران كان يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش، وهو أكبر سجن للتنظيم فى العالم أجمع.