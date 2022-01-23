جوتيريش يطالب الدول الغنية بـ100 مليار دولار لمواجهة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته للدول الغنية، اليوم الأحد، للوفاء بالتزاماتها فيما يخص توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمساعدة الدول الفقيرة فى مكافحة التغير المناخى.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب جوتيريش: "يجب على الدول الغنية أن تعمل بصورة جيدة لتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار من أجل دعم جهود الدول الفقيرة فى مكافحة التغيرات المناخية". كما أشار الأمين العام إلى أن "الوعد بتوفير هذا الدعم لا يمكن أن ينتظر حتى 2023"، قائلاً "يجب أن يتم هذا العام"، محذرًا من أن "العالم يواجه حالة طوارئ، وليس لدينا فرصة للانتظار لعام آخر".

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