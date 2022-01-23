أحداث الحسكة.. سوريا الديمقراطية تستخدم المدفعية للمرة الأولى ضد داعش

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى الوقت الذى تتأهب فيه قوات سوريا الديمقراطية للقيام بعملية تمشيط داخل حى غويران بمدينة الحسكة، من أجل البحث عن عناصر داعش الذين هربوا من السجن هناك والإمساك بهم.

وكان تنظيم داعش، قد شن هجوما على مركز الاحتجاز التابع لقوات الأمن الداخلى بإقليم الحسكة فى شمال شرقى سوريا يوم الخميس الماضى، والذى استهدف تحرير مقاتلين معتقلين من أعضاء التنظيم.

وتسببت المعارك بنزوح آلاف العائلات المدنيين من الأحياء المحيطة بمناطق الاشتباكات.