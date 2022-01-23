الاتحاد الأوروبى يوجه مساعدات عاجلة لجزيرة تونجا

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى، صباح اليوم الأحد، عن مغادرة أول سفينة مساعدات من ميناء "بولينيزيا" الفرنسى متجهة إلى جزيرة "تونجا" الواقعة فى المحيط الهادئ والمنكوبة بموجات مد عاتية "تسونامى" أثارها ثوران بركانى تحت سطح البحر.





وذكر بيان نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى - عبر موقعها الرسمى - أنه من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبى، ينسق الاتحاد مع فرنسا لتسليم 30 طنًا من المساعدات، بما فى ذلك وحدتان لتنقية المياه، و4000 لتر من مياه الشرب، ومستلزمات النظافة، وخيام عائلية، ومجموعات أدوات للملاجئ، والحبال، وصفائح المياه وغيرها وعلب طعام قابلة للتلف.. مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية تنسق عملية التسليم وتمول 75% من تكاليف النقل".

وتأتى هذه المساعدة المادية بالإضافة إلى 200 ألف يورو فى شكل مساعدات إنسانية طارئة من الاتحاد الأوروبى لتمويل جمعية الصليب الأحمر فى تونجا لمساعدة المجتمعات الأكثر تضررًا.

وأضاف البيان أن "مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبى يتواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع السلطات التونجية وبعثة الاتحاد الأوروبى فى فيجي".. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت خدمة الطوارئ الفضائية التابعة للاتحاد الأوروبى "كوبرنيكوس" صورًا من الفضاء لتقييم مدى الدمار فى جميع أنحاء أرخبيل تونجا.

من جانبه، قال المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش "إن الاتحاد الأوروبى يقف فى تضامن كامل مع شعب تونجا فى هذا الوقت العصيب بينما يستمر تقييم تأثير الكارثة.. موجها الشكر لفرنسا على مساعدتها الفورية.. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة والخبرة.