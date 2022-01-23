رئيس نواب العراق: داعش لن يعود.. ولا نخضع للتهويل الدعائى

جدة - نرمين السيد - شدد رئيس مجلس النواب العراقى، محمد الحلبوسى، اليوم الأحد، على أن تنظيم داعش الإرهابى لن يعود، مؤكدًا أن الإرهاب سينجلى بكل أشكاله، معتبرًا أن أحداث الفترة الأخيرة كانت نوعًا من التهويل الدعائى.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الحلبوسى فى تغريدة عبر "تويتر"، إن "سياسة التهويل الدعائى لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة، لم تعد تنطلى على أحد".

وشدد رئيس مجلس النواب العراقى على أن "أحداث 2014 كانت درسًا بليغًا استوعبه العراقيون جيدًا".

وأضاف الحلبوسى، أن "داعش لن يعود، وسينجلى الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم فى عراق سيد آمن مقتدر مزدهر".

وتأتى تصريحات رئيس البرلمان العراقى على خلفية الاشتباكات التى وقعت فى سجن حى غويران فى الحسكة السورية منذ الخميس الماضى، حيث هاجم سجناء داعش حراسة السجن الذى يضم أكثر من 3800 سجينًا من التنظيم الإرهابى، ما أسفر عن سقوط أكثر من 120 قتيلاً وفرار العشرات من عناصر التنظيم.