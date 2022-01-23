وفد طالبان يلتقى مسؤولى الغرب فى أوسلو لبحث حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - تنطلق المحادثات بين طالبان والغرب وممثلين عن المجتمع المدنى الأفغانى فى أوسلو، اليوم الأحد، حيث تتركز على حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية فى أفغانستان، تزامنا مع المجاعة التى تهدد ملايين السكان.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، تعد زيارة قادة طالبان هى الأولى إلى أوروبا منذ استيلائهم على السلطة فى أغسطس الماضى، حيث يلتقون مسؤولين نرويجيين، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبى.

ويقود وفد طالبان فى هذه المحادثات وزير الخارجية فى ما يسمى بإمارة أفغانستان، أمير خان متقى.

وقال مسؤول فى الخارجية الأمريكية، إن جدول أعمال الاجتماع سيشمل "تشكيل منظومة سياسية ممثلة لجميع الأفغان، والتصدى للأزمتين الملحتين الإنسانية والاقتصادية، والمخاوف المرتبطة بالأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مسألة حقوق الإنسان، وخصوصا تعليم الفتيات والنساء".

وفى تصريحات لـ"فرانس برس"، أمس السبت، قال الناطق باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، إن طالبان تأمل بأن تساهم المحادثات فى "تبديل أجواء الحرب إلى وضع سلمى".

فيما شددت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هويتفيلدت، على أن المحادثات "لن تمثل شرعنة لطالبان أو اعترفا بها"، وقالت فى الوقت ذاته: "لكن علينا التحدث مع السلطات التى تدير البلاد بحكم الأمر الواقع، لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسى بأن يؤدى إلى كارثة إنسانية أسوأ".

ويأتى الاجتماع تزامنًا مع تدهور الوضع الإنسانى فى أفغانستان بشكل كبير منذ أغسطس، بعدما توقفت المساعدات الدولية، التى كانت تمول حوالى 80% من ميزانية أفغانستان، إضافة إلى تجميد الولايات المتحدة لأصول بقيمة 9.5 مليارات دولار فى المصرف المركزى الأفغانى.

ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أول أمس الجمعة: "سيكون من الخطأ إخضاع الشعب الأفغانى لعقاب جماعى لأن السلطات بحكم الأمر الواقع لا تتصرف بشكل مناسب".

ووفقًا للوكالة الفرنسية، فمن المتوقع أن يلتقى وفد أفغانستان فى اليوم الأول من المحادثات المغلقة فى أوسلو بممثلين أفغان عن المجتمع المدنى وشخصيات نسائية رائدة وصحفيين.