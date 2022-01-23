مقتل بريطاني وإصابة آخر في تايلاند بعد هجوم بسكين

قالت الشرطة في تايلاند، اليوم الأحد، إنه تم العثور على بريطاني (49 عاما) مقتولا بسكين في منزله بغرب تايلاند، وإنها اعتقلت مواطنا تايلانديا للاشتباه به في الجريمة.

وأضافت الشرطة في مقاطعة كانشانابوري أن بريطانياً آخر يبلغ من العمر 55 عاما أصيب بجروح ويخضع للعلاج في المستشفى، مشيرة إلى أنها تسعى لجمع المزيد من الأدلة.

وأوضحت الشرطة أن تحقيقاتها الأولية تفيد بأن رجلا تايلاندياً يشتبه في أنه هاجم الاثنين بمنجل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به عانى من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، وقالت الشرطة إنها تتحرى ذلك.