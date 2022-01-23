حكومة بوركينا فاسو تنفي استيلاء الجيش على السلطة

اعترفت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الأحد، بحدوث “إطلاق نار” في عدد من ثكنات الجيش في البلاد، إلا أنها نفت “استيلاء الجيش على السلطة”.
وقال المتحدث باسم الحكومة، الكاسوم مايغا، في بيان إن: “المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة اليوم الأحد”، مضيفا أن “الحكومة، مع اعترافها بوقوع إطلاق النار في ثكنات معينة تنفي هذه المعلومات وتدعو السكان إلى التزام الهدوء”.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن شهود عيان، الأحد، إنه تم سماع دوي إطلاق نار كثيف من معسكر الجيش الرئيسي في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو في وقت مبكر من صباح اليوم.
وبدأ إطلاق النار في معسكر سانجولي لاميزانا، الذي يضم قيادة أركان الجيش، مبكرا في الساعة الخامسة صباحا على الأقل بالتوقيت المحلي وكان لا يزال مسموعا حتى السادسة والنصف.
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