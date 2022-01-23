تقديم أمن الحج والعمرة نساء 1443 وشروط القبول في الوظائف للسيدات

تقديم أمن الحج والعمرة نساء 1443، قامت الإدارة العامة للقبول المركزي داخل وزارة الداخلية السعودية فرصة أمام السيدات من أجل تقديم أمن الحج والعمرة نساء 1443، تلك الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل القوات الخاصة بوزارة الدخلية السعودية، وذلك للعمل على رتبة جندي، والجدير بالذكر أن باب التقديم على هذه الوظائف بدأ من أمس السبت الموافق 22 يناير 2022، على أن يستمر التقديم حتى يوم السابع والعشرون من يناير 2022، وسيكون التسجيل متاح لجميع السيدات من خلال منصة أبشر للتوظيف، وسوف نوضح لكم في مقال اليوم شروط القبول بهذه الوظائف وكيفية التقديم عليها.

شروط التقديم أمن الحج والعمرة نساء 1443

ترغب الكثير من السيدات بالمملكة العربية السعودية في الالتحاق بالقوات الخاصة بوزارة الداخلية، ويتساءلون عن شروط تقديم أمن الحج والعمرة نساء 1443، حيث بمجرد إعلان الإدارة عن توفر فرص للعمل بها، بدئوا بالبحث عن شروط القبول بهذه الوظيفة، وتأتي أهم شروطها كالتالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، بل ومُقيمة إقامة كاملة بأراضي المملكة.

أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة السعودية أو شهادة تعادلها.

ألا يكون سبق الحكم عليها بأي حكم قضائي وتتمتع بسجل نظيف وسيرة حسنة.

ألا يكون سبق لها العمل بأي وظيفة عسكرية وتخلت عن هذه الوظيفة.

يجب ألا تكون عاملة بالقطاع العام بالدولة أو القطاعات الخاصة التابعة للحكومة.

أن تجتاز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية التي يتم إجرائها.

أن يكون طولها متناسب مع وزنها حسب اللائحة الطبية.

طريقة تقديم أمن الحج والعمرة نساء 1443

بإمكان جميع السيدات التقديم على وظيفة جندي للعمل داخل الإدارة العامة لوزارة الداخلية، وتأتي طريقة تقديم أمن الحج والعمرة نساء 1443 كما يلي: