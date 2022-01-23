عاجل التعليم السعودية تتخذ اجراءات مهمة مع عودة الدراسة الحضورية بالمملكة العربية السعودية اليوم

تسعى المملكة العربية السعودية بأقصى جهد لديها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والطالبات داخل المدراس السعودية، وذلك لحمايتهم من فيروس كورونا ومنعه من التفشي بين الطلاب، ومن ثم استكمال دراستهم على خير بدون مشاكل، والجدير بالذكر أن الدكتور ناصر الشلعان اليوم وكيل وزارة التعليم السعودية للشؤون المدرسية قام بالإعلان عن تعميم فحص كورونا بالمدارس لاكتشاف الحالات المصابة أو المشتبه بها بكورونا.. دعونا نشرح لكم المزيد من التفاصيل.

تعميم فحص كورونا السريع بالمدارس

أكد الدكتور ناصر الشلعان الوكيل لوزارة التعليم السعودية للشؤون المدرسية بأن فحص كورونا السريع للمدارس في الدور التعميم الفترة الحالية في مدارس المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الوزارة لجأت إلى تعميمه من أجل التأكد بشكل سريع من الحالات المشتبه بفيروس كورونا المستجد داخل المدارس، ووضح الوكيل ناصر الشلعان بأن هذا الاختيار سوف يساعد المدارس السعودية على التعرف على الحالات المصابة بفيروس كورونا سواء بالمدرسة أو بالمنزل، وهذا بعد أن يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة على الطلاب والتأكد من الإصابة، ثم رصد الحالة النتائج النهائية على تطبيق توكلنا، وقد وضح سيادته بأن هناك تواصل بشكل مستمر بين وزارة التعليم والهيئة العامة للصحة “وقاية”، وذلك لمواجهة أي ظرف طارئ داخل أي مدرسة سعودية.

عودة الطلاب السعوديين إلى المدارس اليوم

تم تعميم فحص كورونا السريع بالمدارس من قبل وزارة التعليم السعودية، وذلك لأن ملايين الطلبة والطالبات سيعودون اليوم الأحد إلى مقاعدهم الدراسية داخل المدارس، وذلك للمرحلة الابتدائية وكذلك مرحلة رياض الأطفال، وهذا بعد أن قررت وزارة التعليم السعودية عودة هؤلاء الطلبة والطالبة للدراسة الحضورية، وسوف يعود الطلاب للدراسة وفق مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة، بحيث يحفظون سلامتهم وسلامة من حولهم سواء المعلمين أو أسرتهم، وسوف يتم اتباع الإجراءات التالية بحيث يتم الحفاظ على صحة وسلامة كل الطلاب ومنعهم من الإصابة بالفيروس: